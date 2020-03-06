МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов

МегаФон запускает трейд-ин для «умных» часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro составит 15 000, на Honor 20 Pro – 5 000 рублей. Оформить покупку можно в 2050 магазинах МегаФон Ритейла в 520 городах России.

Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать свою учетную запись от часов.

«Продажи смарт-часов в 2019 году выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», – отмечает Андрей Левыкин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

«Смарт-часы расходятся огромными тиражами, и одна Apple продает их больше, чем все швейцарские бренды вместе взятые (31 миллиона Apple Watch продано в прошлом году, а у швейцарцев купили всего 21,1 миллиона). Но, в отличие от «настоящих» часов, электронные модели редко переходят детям и внукам. Обычно через год-два уже хочется купить новые. Плюс современные аккумуляторы после пары лет эксплуатации теряют до половины объема, что делает затруднительной продажу старой модели даже за скромную сумму. Инициатива Мегафона помогает расчистить полки и ящики от уже очевидно ненужных гаджетов, сэкономив на том, что будет радовать сегодня и завтра», - комментирует аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

Программа трейд-ин работает в магазинах МегаФон Ритейл c декабря 2017 года. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах МегаФон Ритейл доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов в штуках и в рублях составляет больше 20% и показывает непрерывный рост. Трейд-ин позволяет безопасно сдать старое устройство и сэкономить время, которое пришлось бы потратить, пытаясь продать его самостоятельно.

Приобретая новый гаджет по трейд-ин, покупатель также может воспользоваться кредитом или рассрочкой, выбрать страховые услуги или сервисы от оператора.

МегаФон — российский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.