$ 66.08 0.37
73.74 0.20
Главная Новости компаний

МегаФон создал собственную многофункциональную облачную платформу

Опубликовано: 05.03.2020 12:46 0 111
МегаФон создал собственную многофункциональную облачную платформу

МегаФон запустил в коммерческую эксплуатацию собственную платформу «МегаФон Облако». Платформа создана с использованием оборудования последнего поколения, сертифицирована в соответствии с требованиями государственных регуляторов и может использоваться крупными коммерческими компаниями и государственными заказчиками.

Собственная облачная платформа МегаФона реализована на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability, который гарантирует надежность, технологичность и безопасность.

«МегаФон Облако» построено на современных SSD дисках и процессорах последнего поколения, они обеспечивают сервису максимально возможный на сегодняшний день уровень производительности, а профессиональная архитектура – высокую отказоустойчивость. Доступность услуг на уровне 99,95% характеризует высокий уровень сервиса.

«МегаФон Облако» предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов облачная платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере. Георезервирование между двумя ЦОДами гарантирует высокую отказоустойчивость платформы «МегаФон Облако», а также позволяет реализовывать различные сценарии обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков.

Многофункциональная облачная платформа МегаФона создана на базе решений ведущих мировых вендоров и позволяет реализовать задачи не только крупного бизнеса, но и заказчиков из госсектора, благодаря использованию импортозамещенного оборудования и ПО. Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к государственным информационным системам, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки у каждого заказчика «МегаФон Облако» есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.

«Запуском собственной многофункциональной облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений. Обеспечив высочайший уровень производительности, нам удалось сохранить конкурентоспособный уровень стоимости. «МегаФон Облако» работает по принципу «pay as you go» – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и динамично регулировать потребление. Услуга доступна клиентам по всей России», – говорит Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.

Опубликовано: 05.03.2020 12:46 0 111
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк 2 марта 2020 года запустил обновленный сайт www.gebank.ru .
03 мар 2020 10:55
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон создал собственную многофункциональную облачную платформу
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Преимущество обращения в ритуальные службы
Витамин Д3: что может случиться при передозировке
Оптимизация маркетинга с помощью воронки продаж

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru