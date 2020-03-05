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МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

Опубликовано: 05.03.2020 10:46 0 62
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. 

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. 

«Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов МегаФона, которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделейi. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. По данным Роскомнадзора МегаФон построил самую большую сеть LTE/4G, насчитывающую более 100 тысяч базовых станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Orange — один из крупнейших международных операторов связи, оказывающий услуги связи 268 млн пользователей по всему миру. На конец 2019 года Orange Romania обслуживал 10,9 млн абонентов, предлагая своим частным и корпоративным клиентам услуги голосовой связи, передачи данных, финансовые сервисы и услуги ТВ-вещания.

Опубликовано: 05.03.2020 10:46 0 62
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