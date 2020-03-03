Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Георгий Юрданов вновь ответил на вопросы читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Что представляет собой экспресс-кредит для бизнеса?

- Экспресс-кредит – это предложение Банка по кредитованию для бизнеса на сумму до 5 млн. руб. Банк использует скорринговую систему одобрения сделок, благодаря чему срок принятия решения сокращается до 1-2 дней. При одобрении от предпринимателя требуется только открыть расчётный счёт, нажать в системе кнопку получить кредит – и денежные средства на счету. Просто, быстро и удобно.

- Какие кредитные программы наиболее востребованы сейчас в банке?

- Наиболее востребованным в настоящий момент является кредитование по программе 1764 (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764), кредитование с субсидированием МИНЭКО. Данная программа предоставляет возможность получить недорогие денежные средства (от 5,9% годовых) для развития инвестиционных проектов или пополнения оборотных средств для неторговых предприятий. Кроме того, с 1 января 2020 года по данной программе появилась возможность рефинансировать действующие инвестиционные обязательства, что позволяет снизить кредитную нагрузку на бизнес. Наш банк является флагманом в продвижении данного продукта на рынке, обладая одними из самых привлекательных условий.

- По каким кредитам чаще всего обращаются за рефинансированием? Стоит ли менять один кредит на другой?

- В связи с текущей тенденцией с поступательным снижением ключевой ставки, кредитные ресурсы дешевеют каждый год. Естественно, бизнес старается получить кредитные ресурсы как можно дешевле, это естественно. Речь идёт как об инвестиционных кредитах, так и об оборотных. На наш взгляд, всегда стоит получать больше возможностей для развития, снижая текущую кредитную нагрузку, в чём наш банк всегда готов помочь предпринимателям.

- Расскажите, пожалуйста, особенности взаимодействия банков и бизнеса?

- В данный момент я вижу три главных тренда. Первый - цифровизация, развитие дистанционных каналов. Более 90% клиентов не приходят в банк, они взаимодействуют дистанционно. Эта тенденция свойственная не только большим городам, но она проявляется и в целом по стране. Однако, другое дело, когда мы говорим о малом и среднем бизнесе. Исследования, которые мы проводили среди клиентов банка «Открытие», показывают, что уровень цифровизации бизнеса находится на низком уровне. Чаще всего предприниматели ограничиваются функцией поисковиков. Лишь 30% предпринимателей воспринимают интернет как канал продаж. И задача банка - обучить предпринимателей, как себя вести в цифровом пространстве и с точки зрения развития бизнеса, и с точки зрения безопасности. Для этого мы создали образовательный портал OpenAcademy, где предприниматели делятся собственным опытом и обучают других предпринимателей.

Open Academy дает возможность находить необходимую информацию быстро и мобильно. С этой целью мы разработали три канала взаимодействия: приложение, веб и мобильная адаптация платформы. Задача мобильного приложения – охватить ту аудиторию, которая лояльна к бренду и любит потреблять контент через мобильные приложения. Push-уведомления дают возможность пользователю в моменте узнавать о новых модулях и материалах. Также в приложении видео-уроки будут реализованы в популярном сейчас вертикальном формате. Open Academy – это первое на рынке мобильное приложение с прицелом на цифровую трансформацию бизнеса.



- Как банк поддерживает молодых предпринимателей?

- Молодые предприниматели чаще всего идут в технологичный бизнес и бизнес, связанный с интернет-торговлей. Для них мы разработали специальную программу кредитования «Молодые предприниматели», решение по которой принимается на основе бизнес-плана заемщика и позволяет получить до 2 млн рублей. На ПМЭФ-2019 мы также подписали соглашение с «ОПОРОЙ России» в части взаимодействия по линии молодежного предпринимательства. Доля молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет в общем портфеле клиентов МСБ банка «Открытие» – 8%. Больше всего их в Центральном и Уральском федеральных округах.



- Расскажите об особенностях подхода и услугах для частных клиентов и предпринимателей?

- В 2018 году банк «Открытие» презентовал новую стратегию, согласно которой мы позиционируем себя как универсальный банк, предоставляющий весь спектр финансовых услуг для любых клиентов. Причем, услуги подбираются индивидуально в зависимости от потребностей клиентов, особенностей их бизнеса. Продукты для бизнеса и населения отличаются, но и там и там мы работаем с людьми, а люди всегда ожидают от банка лучшего клиентского сервиса. Чаще всего для физических лиц актуальны: ипотека, в том числе рефинансирование; потребительские кредиты и кредитные карты; дебетовая карта «Opencard» с кешбэком, вклады и инвестиционные продукты. Для бизнеса мы предлагаем целый пакет услуг или какую-то по выбору, традиционно это расчетное и кассовое обслуживание, депозиты, кредитование и банковские гарантии.



- Остаются ли вклады популярным инструментом накопления. Средний процент доходности?

- Вклады по-прежнему актуальны, особенно рублевые. Никакой другой инструмент сбережения на рынке не дает такой гарантированной надежности. Средний процент доходности сейчас составляет по банковским вкладам от 4,5 до 6% на рынке.

- Какие типы кредитов сейчас в тренде?

- Растет ипотека и потребительское кредитование, кредиты малому и среднему бизнесу, корпоративное кредитование. Возобновился интерес к кредитным картам – в связи с новыми интересными программами как по кэш-бэку, так и по грейс-периоду и прочим интересным плюсам к карте