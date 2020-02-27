$ 65.52 0.60
71.24 0.78
Главная Новости компаний

ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций

Опубликовано: 27.02.2020 10:15 0 113
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций

ВТБ открыл книгу заявок по трем выпускам инвестиционных облигаций. Потенциальная доходность по ним может составить до 9,35% годовых. Облигации будут выпущены со сроком обращения три года. Базовыми активами по ним будут иностранные и российские акции, а также золото. Заявки на покупку бумаг принимаются до 28 февраля.

По облигациям «Российские акции» базовыми активами являются акции компаний Алроса, Газпром, Сбербанк, ГМК «Норильский никель». Доход выплачивается, если в очередную дату наблюдения цена худшей по динамике акции находится не ниже 90% от уровня на дату размещения. Иначе, доход запоминается, но не выплачивается. Позже, если на одну из последующих дат условие выплаты соблюдается, инвестор может получить доход и за предыдущие периоды, в которых выплата отсутствовала. 

По такой же схеме предполагается выплата дохода по инвестиционным облигациям «Иностранные акции». Базовыми активами по выпуску являются бумаги Cisco Systems, Ford Motor, Schlumberger, Hugo Boss.

По бумагам «Накопитальный коридор «золото»» дополнительный доход будет накапливаться за каждый торговый день, в который цена золота находится внутри установленного диапазона. Он будет рассчитан на основе цены золота на момент размещения: минус 50$ и плюс 135$ к этому значению.

Для приобретения инвестоблигаций не требуется наличие статуса квалицированного инвестора. Продукт дает возможность получить повышенную в сравнении со ставками по депозитам обусловленную доходность, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу.

«В прошлом году мы разместили пять выпусков на сумму 5 млрд руб. Стараясь предложить нашим клиентам максимально широкий перечень возможностей для вложения средств, мы сейчас активно работаем над расширением продуктовой линейки. Поэтому в этом году инвестиционные облигации будут выпускаться на регулярной основе. Интерес населения к инвестиционным продуктам растет на фоне снижения ставок по вкладам, наша задача – удовлетворить этот спрос. Быть лучшим на рынке провайдером инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов – наша стратегическая задача», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

18 февраля были размещены инвестиционные облигации ВТБ на сумму 805 млн руб. Базовыми активами по выпускам выступали нефть и золото, курс доллара США к рублю Банка России, а также акции иностранных компаний Activision Blizzard, Ralph Lauren, Deutsche Lufthansa и TUI. Ставка дополнительного дохода по облигациям, выпущенным на иностранные акции, составила 8,8% годовых, по двум другим выпускам – 9%.

Опубликовано: 27.02.2020 10:15 0 113
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Утвержден план финансового оздоровления АО «Газэнергобанк»
25 фев 2020 14:28
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
Лечение за границей: преимущества и недостатки
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Оптимизация маркетинга с помощью воронки продаж
Возможности регистрации ООО
Кухонный остров в интерьере: советы от Mobilicasa

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru