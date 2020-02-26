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Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами

Опубликовано: 26.02.2020 15:38 0 109
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами

Электронный документооборот ускорит обслуживание в офлайне и позволит клиентам не тратить время на походы в отделения банков.

Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами, сообщают «Известия».  Планируется, что до конца года документы о выдаче кредита, открытии вклада или выпуске карты в целом ряде банков можно будет оформить онлайн.

               О своих планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке и ряде других. При этом там отметили, что гражданин при желании сможет выбрать физический формат вместо электронного.

              Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ прокомментировал: «1,5 тысячи наших офисов перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала 2020 года. Электронные сервисы уже используются в 800 отделениях банка по всей стране  – они позволяют  клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Клиентам банка нужно  всего лишь один раз подписать договор комплексного обслуживания лично в офисе, после чего он сможет подписывать другие документы онлайн, используя простую электронную подпись».

               С  конца 2019 года клиенты ВТБ  подписали в онлайн-режиме уже более 80 тысяч договоров. При этом, как подчеркивают  в банке, операцию всегда можно оформить  на бумаге или при необходимости получить бумажный экземпляр документа в офисе. Также все документы доступны в специальном разделе «Операции в офисе» в ВТБ-Онлайн.

Опубликовано: 26.02.2020 15:38 0 109
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