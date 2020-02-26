Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами

Электронный документооборот ускорит обслуживание в офлайне и позволит клиентам не тратить время на походы в отделения банков.

Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами, сообщают «Известия». Планируется, что до конца года документы о выдаче кредита, открытии вклада или выпуске карты в целом ряде банков можно будет оформить онлайн.

О своих планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке и ряде других. При этом там отметили, что гражданин при желании сможет выбрать физический формат вместо электронного.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ прокомментировал: «1,5 тысячи наших офисов перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала 2020 года. Электронные сервисы уже используются в 800 отделениях банка по всей стране – они позволяют клиентам подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. Клиентам банка нужно всего лишь один раз подписать договор комплексного обслуживания лично в офисе, после чего он сможет подписывать другие документы онлайн, используя простую электронную подпись».

С конца 2019 года клиенты ВТБ подписали в онлайн-режиме уже более 80 тысяч договоров. При этом, как подчеркивают в банке, операцию всегда можно оформить на бумаге или при необходимости получить бумажный экземпляр документа в офисе. Также все документы доступны в специальном разделе «Операции в офисе» в ВТБ-Онлайн.