Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика

В банке ожидают, что за год на новые карты перейдут до 1 миллиона клиентов.

ВТБ выпустит банковскую карту из экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Карта будет предлагаться наряду с обычным «пластиком». В банке ожидают, что за год на новые карты перейдут до 1 миллиона клиентов.

«Экологичная» карта будет изготовляться из полилактида — возобновляемого биоисточника. Полиактид можно многократно перерабатывать в исходную смолу без потери качества. У него не нефтяная основа, и он нетоксичен при сжигании. По «продолжительности жизни» эко-карта не будет уступать аналогам из стандартной пластмассы, при этом стоимость производства сопоставима.

—Для тех, кто выберет карту из экологичного биоматериала, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов. С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению, – рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным «Известий», некоторые банки из топ-30 уже выпускают биоразлагаемые карты по пилотным проектам, другие только присматриваются к новым материалам и оценивают их целесообразность.