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Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств

Опубликовано: 17.02.2020 10:13 0 167
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств

За год калужане подключили сервис Wink от «Ростелекома» более чем на 40 тысяч устройств. Свыше 65% всех абонентов смотрят контент на мобильных устройствах, остальные используют приложение на телевизоре.

В течение года подписчики Wink в Калужской области чаще всего отдавали предпочтение мультфильмам. Самым популярным у пользователей видеосервиса стало продолжение приключений домашних животных на улицах мегаполиса «Тайна домашних животных 2». Немного уступил по числу запросов полнометражный компьютерный анимационный фильм о дружбе в мире цифровых технологий «Ральф против интернета». Третьим по популярности стал анимационный ремейк диснеевской классики фильм «Король Лев». Самыми заказываемыми в других жанрах стали кинохиты ушедшего года «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Мстители: Финал», а также супергеройский фильм 2018 года «Аквамен». Среди российских фильмов наибольшее число просмотров набрала драма 2019 года «Сестрёнка».

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Вкусы подписчиков Wink очень разнообразны. И при пополнении контента сервиса "Ростелеком" их максимально учитывает. На платформе можно найти и любимую классику, и новинки кинопроката. Так, например, в январе фаворитами просмотров у калужан стали фильмы, отмеченные на премии "Оскар 2020" за игру актеров, - "Джокер" и "Однажды в… Голливуде". Кстати, сразу после январских каникул число поклонников Wink в нашем регионе выросло. Предполагаю, многие воспользовались бесплатным промо-периодом, увлеклись просмотрами на новогодних праздниках и решили продлить удовольствие».

Wink - современный видеосервис, который объединяет интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Эта мультимедийная платформа предлагает более 200 телеканалов и 13 тысяч телепередач, фильмов и сериалов для зрителей всех возрастов. Кроме того, абоненты могут взять в аренду или купить кино, а также скачать понравившийся контент, чтобы посмотреть его в любое удобное время офлайн. Телеканалы и фильмы можно смотреть на любом экране от смартфона до домашнего кинотеатра. К одной учетной записи можно подключить до пяти устройств.

Чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство, пройти регистрацию на сайте сервиса или в приложении и оформить подходящую подписку.

Подробности можно узнать на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Опубликовано: 17.02.2020 10:13 0 167
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