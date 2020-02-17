В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»

В 2019 году число домохозяйств Калужского региона, подключенных к интернету от «Ростелекома» по оптической технологии, увеличилось более чем на 15 тысяч. Подключение высокоскоростного интернета позволило новым пользователям получить доступ к ресурсоемким цифровым сервисам компании, таким как «Умный дом», «Видеонаблюдение» и другие.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Развитие и модернизация сетей связи – в числе главных приоритетов нашей компании. Мы хотим, чтобы пользоваться цифровыми продуктами могли как можно больше жителей Калужской области. Чтобы современные сервисы для образования, работы, общения и безопасности вошли в их жизнь и сделали ее удобнее, интереснее, качественнее. Так, например, со скоростным интернетом людям становится доступно видеонаблюдение. С этим сервисом от "Ростелекома" в любой точке мира наши пользователи могут быть уверенными в безопасности близких и сохранности имущества. Думаю, комфортом и спокойствием, которые дает видеонаблюдение, и объясняется возрастающий спрос на него».

Абонентам, выбравшим сервис «Видеонаблюдение», доступны камеры внешнего и внутреннего видеонаблюдения, установить которые любой пользователь сможет самостоятельно. Изображение с камер передается онлайн через приложение или в личном кабинете. Архив хранится на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.