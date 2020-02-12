Лечение за границей: преимущества и недостатки

Лечение за границей становится всё более популярно — тысячи пациентов ежегодно отправляются поправлять здоровье в зарубежные клиники. Причин тому несколько. Некоторые пациенты не могут дождаться операции на родине, другие — достать лекарства, а третьи считают, что за рубежом получат более качественное лечение. Онкобольные отправляются в клиники, которые обещают помочь. В этой статье поговорим о преимуществах и недостатках лечения за рубежом.

Качество медицинских услуг

Одна из основных причин, почему люди едут лечиться за границу, это качество медицинских услуг.

Зарубежные клиники оснащены современным оборудованием, которое делает многие вещи возможными. Сюда можно отнести быструю и точную диагностику, малоинвазивные методы проведения операций, высокоточные хирургические операции, например, на сосудах головного мозга.

В больницах за границей работают грамотные специалисты, профессионалы, знающие свое дело. За рубежом постоянно внедряют новые методики лечения, закупают новые препараты. Всё это позволяет выполнять сложные и малотравматичные процедуры и операции, лечить тяжело больных пациентов, продлевать жизни и улучшать качество жизни.

Скорость оказания медицинской помощи

Скорость оказания медицинской помощи — еще один очевидный плюс лечения за границей. Иногда от того, насколько быстро пациенту окажут помощь, зависит его жизнь и здоровье.

Пациенты с онкологическими заболеваниями не могут позволить себе ждать — чем раньше будет начато лечение, тем эффективнее будет результат. Ждать очереди на операцию или нужного препарата просто нет времени. Например, в случай лечении лейкемии, пациенту может потребоваться срочная пересадка костного мозга.

В зарубежных медицинских центрах пациентов быстро обследуют и назначают лечение. Лечение онкологических и других заболеваний поставлено на поток. Сроки проведения срочных и несрочных операций обычно не превышают 24 часов.

Реабилитация

В клиниках за рубежом применяют новейшие разработки в области реабилитации пациентов после травм и операций. Пациентам оказывают психологическую помощь и помогают быстрее вернуться к привычному образу жизни. Некоторые больницы принимают пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, и ставят их на ноги.

Внимательность медицинского персонала, круглосуточный уход, эффективные программы реабилитации и хорошие условия пребывания помогают пациентам быстрее восстанавливаться после инсультов, переломов позвоночника и других серьезных болезней и травм.

В Кавказском медицинском центре в Тбилиси реабилитацию часто проходят профессиональные спортсмены. В больнице лечат спортивные и другие травмы и помогают пациентам восстанавливаться. Умеренно теплый климат Грузии ускоряет процесс восстановления.

Кавказский медицинский центр является региональным лидером в сфере здравоохранения благодаря квалифицированным врачам, современному оборудованию и доступным ценам.

Лечение международных резидентов — отдельное направление клиники. Пациентам оказывают поддержку на всех этапах лечения, помогают с билетами и выбором гостиницы, организуют трансфер. После выписки пациент может обратиться в клинику в любое удобное время.

Транспортировка больных

К минусам лечения за границей можно отнести сложности с транспортировкой. Состояние пациентов не всегда позволяет им с легкостью перенести перелет в другую страну. В отдельных случаях потребуется санавиация, которая будет стоить дополнительных денег.

Языковой барьер

Невозможность полностью понять, что говорит врач, является несомненным минусом лечения за границей. Недопонимание может сказаться как на самом лечении, так и на реабилитации. Общаться в больнице придется не только с врачом, но и с медсестрами, психологами и обслуживающим персоналом. Языковой барьер может помешать процессу.

Пациент может нанять переводчика, однако это не всегда поможет решить проблему. Переводчик не сможет постоянно находиться рядом с пациентом. Кроме того, услуги переводчика придется оплачивать отдельно.