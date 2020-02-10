Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей

ВТБ в Калуге привлек на счета эскроу физических лиц 612,4 млн рублей. По данному показателю город вошел в топ-10 регионов присутствия ВТБ. В целом по стране сумма средств, размещенных на таких счетах в банке, составляет более 50 млрд рублей.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка.

«Клиентоориентированность – одна из стратегических задач ВТБ. Поэтому оформить эскроу-счет в нашем банке легко и удобно: покупателю квартиры в новостройке достаточно предъявить паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура открытия счета проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика», - отметила Анжелика Романюк, управляющий банка ВТБ в Калужской области.

Размещение средств на счетах эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.