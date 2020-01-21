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«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области

Опубликовано: 21.01.2020 17:26 0 117
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области

Первый умный шлагбаум в Калужской области «Ростелеком» установил в Обнинске. В планах компании — активное внедрение умных устройств контроля въезда во дворах других новостроек региона. Умные шлагбаумы — одно из решений платформы «Ростелеком Ключ», куда также входят решения для цифровизации многоквартирных домов и прилегающей территории: умный домофон, придомовые видеонаблюдение и WiFi, умные счетчики и другие.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала «Ростелекома»:

«Принцип работы нашего умного шлагбаума прост. Номера автомобилей жителей двора или жилого комплекса сразу заносятся в базу данных устройства. Шлагбаум автоматически открывается после того, как видеокамера распознает номер. Она будет установлена тут же, на опоре устройства. Такое новшество принесет удобство жителям домов и повысит безопасность дворовых территорий, исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и уменьшит дефицит парковочных мест. Кроме того, дворы станут более доступными для проезда экстренных служб».

Жильцы домов с умным шлагбаумом во дворе с помощью приложения на смартфоне могут на определенный промежуток времени добавлять номера машин для допуска на гостевую стоянку. Машины скорой помощи, полиции, пожарной, газовой служб, МЧС могут проезжать во дворы беспрепятственно — интеллектуальная система будет распознавать их по внешним признакам. Камера шлагбаума зафиксирует все въезды и выезды машин, а видео будет храниться в облаке цифрового провайдера, доступ к которому возможен также с мобильного приложения.

«Ростелеком» самостоятельно создает полноценную цифровую инфраструктуру как внутри новых многоквартирных домов региона, так и на прилегающих территориях. Поэтому застройщикам не требуются делать дополнительные инвестиции, а новоселы не платят за дополнительные работы по прокладке кабелей в квартирах. Жители могут сформировать свой пакет из экосистемы услуг «Ростелекома» для дома и семьи: интерактивное ТВ и доступ интернет, видеонаблюдение с видеоаналитикой, умные домофоны, датчики учета горячей, холодной воды и энергоресурсов, Wi-Fi на придомовых территориях и другие.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Опубликовано: 21.01.2020 17:26 0 117
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