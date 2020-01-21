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В Калуге заработали первые «Ростелеком Экраны»

Опубликовано: 21.01.2020 11:16 0 101
В Калуге заработали первые «Ростелеком Экраны»

«Ростелеком» начал оказывать услугу «Ростелеком Экраны» в Калуге. Сервис позволяет построить и централизованно управлять распределенной сетью рекламно-информационных экранов. Они дают возможность дополнительной коммуникации с клиентами, в том числе демонстрации актуального контента и сбора данных о посетителях, в частности, их пол и возраст. «Умные» экраны обеспечивают возможность настроить таргетированную рекламу на видео-панелях для разных целевых аудиторий, а также анализировать эффективность проведенных кампаний.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услуга “Ростелеком Экраны” – эффективный инструмент донесения информации о продуктах, услугах и акциях для любого бизнеса в сфере сервиса и торговли. Магазины и торговые центры, АЗС, банки, кафе, салоны красоты, медицинские и спортивные центры с его помощью могут не только лучше узнать своего клиента для выстраивания с ним эффективных контактов и повышения уровня обслуживания, но и заработать. Дополнительный доход принесет продажа возможностей экранов внешним рекламодателям».

Семён Каграманов, директор ООО «МТК "МГ+»:

«Мы готовимся к открытию медицинского центра по новому адресу. Хотим наилучшим образом для клиентов организовать пространство. “Ростелеком Экраны” помогут это сделать: в холлах на разных этажах мы сможем демонстрировать посетителям актуальную информацию о деятельности и возможностях МТК, а также получим важную для себя статистическую информацию».

Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна бизнесу любого масштаба. Предпринимателям, которые решат воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» бесплатно предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает платформой по управлению контентом.

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростелеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает лица находящихся вблизи цифрового экрана и выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Вся информация о количестве посетителей и времени, затраченном ими на просмотр контента, выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

 

Опубликовано: 21.01.2020 11:16 0 101
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