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Кредитный портфель ВТБ в Калужской области составил 18 млрд рублей

Опубликовано: 13.12.2019 17:20 0 58
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области составил 18 млрд рублей

ВТБ в Калужской области по итогам девяти месяцев 2019 года увеличил кредитный портфель на 12%, до 18 млрд рублей.

​Розничный кредитный портфель за три квартала​ 2019 года увеличился на 18%, до 14,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку – 7,6 млрд рублей, прирост за девять месяцев – 18%. Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 5,6 млрд рублей (+21% к уровню начала года), автокредитования – 650 млн рублей (+11%). Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 12% и на 1 октября достиг 12,4 млрд рублей.​

​За девять месяцев объем выдачи розничных кредитов зафиксирован на уровне 4,9 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на займы наличными – 2,4 млрд рублей (+7% к аналогичному показателю 2018 года) и ипотеку – 2,2 млрд (+2%).

​Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Калужской области за девять месяцев 2019 года составил 3,6 млрд рублей, основная его часть приходится на малый и средний бизнес – 1,8 млрд рублей (+6%). Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля в этом сегменте представлены компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (32%) и торговли (30%).

​Управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «За отчетный период наибольшую динамику показало ипотечное кредитование. По этому направлению вырос как кредитный портфель, так и объем выдачи.​ Это говорит о том, что ипотечные программы ВТБ востребованы. В рамках стратегических задач банка мы продолжаем совершенствовать продуктовую линейку и сервисы, переходя от интенсивных продаж к персонализированной коммуникативной модели взаимодействия. Банк предлагает клиентам оптимальные финансовые решения, основанные на глубоком понимании их потребностей».

Опубликовано: 13.12.2019 17:20 0 58
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