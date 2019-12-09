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«Ростелеком» и ЛитРес запустили кобрендинговый проект «Ростелеком Книги»

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 09.12.2019 11:54 0 58
«Ростелеком» и ЛитРес запустили кобрендинговый проект «Ростелеком Книги»

«Ростелеком» запускает для своих клиентов новую услугу «Ростелеком Книги» с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении «Ростелеком» и ЛитРес дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам «Ростелекома» сервис ЛитРес дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой.

Евгений Кодачигов, директор департамента массового сегмента МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В эпоху цифровизации все больше людей делают выбор в пользу электронных книг. Почему? Во-первых, они не занимают места. Во-вторых, для современного человека очень важна возможность выбора платформ для чтения – будь то смартфон, планшет или ноутбук. Согласитесь, удобно всегда иметь под рукой интересное произведение, которое можно почитать в любом месте и в любое удобное время. Кроме того, можно не бояться, что весь тираж скупят, ведь количество электронных книг неограниченно. Так, «Ростелеком» совместно с «ЛитРес» разработал предложение «Ростелеком Книги», чтобы наши абоненты смогли оценить все эти преимущества».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении ЛитРес «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.

Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком Книги» и нажать «Подключить», авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса ЛитРес, указать номер телефона или адрес электронной почты.

Подробная информация о сервисе и тарифах по ссылке: https://www.rt.ru/books

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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Группа компаний «ЛитРес» включает бренды ЛитРес, MyBook, LiveLib и ЛитРес: Самиздат (SelfPub).

ЛитРес — лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 09.12.2019 11:54 0 58
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