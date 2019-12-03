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«СТЕЛЛА»: посредник нам не нужен

Опубликовано: 03.12.2019 10:25 0 75
«СТЕЛЛА»: посредник нам не нужен

«Никогда не разговаривайте с неизвестными». Это булгаковское предостережение особенно актуально, когда приходится иметь дело с тёмными силами. К сожалению, таковые встречаются – особенно в тяжёлые дни нашей жизни. Они возникают на пороге дома усопшего порой раньше «Скорой» и полиции, с участием предлагая «сделать всё в лучшем виде и очень дёшево». А затем начинается отсчёт денег.

- Ни одна крупная, уважающая себя и клиентов ритуальная компания сегодня не отправляет своих агентов по домам без вызова, - говорит директор Похоронного дома «СТЕЛЛА» Елена ВАСИЛЬЕВА. – Поэтому мы работаем без посредников и без информаторов. Наши сотрудники могут приехать только в том случае, если родственники сами обратились в агентство и попросили выехать. Но даже в таком случае мы просим удостовериться, что на вызов приехал именно наш сотрудник, а не какой-нибудь «двойник» - тот самый «чёрный агент».

«Чёрные агенты» могут представляться по-разному: Независимый эксперт, представитель государственной (городской) похоронной службы, независимый похоронный агент или даже называют себя сотрудниками известных в городе ритуальных компаний. Казалось бы, зачем?

- Во-первых, для того чтобы втереться в доверие, - поясняет Елена Викторовна. – Ну а в том случае, если люди найдут в себе силы отказаться от услуг непрошенных агентов, это скажется на репутации упомянутой компании – а значит, на руку этим самым «агентам».

И ведь читают люди статьи о том, что услуги таких агентов – это лишние затраты. Они работают на себя, являясь по сути посредниками – а значит, постараются выжать из родственников максимально возможное, заставят их переплатить за все виды услуг, тем более что и своему «источнику информации» заплатить должны. Как ни печально, «источники» эти могут работать в любой организации, имеющей отношение к персональным данным, поэтому информацию о скорой или наступившей смерти получают мгновенно.

Как же оградить себя от подобных визитёров? Самый надёжный вариант всё-таки – быть готовым к событию заранее и распланировать порядок действий. С некоторых пор наш менталитет восстаёт против подобных действий, хотя в каждой культуре тема приготовления к смерти всегда была открытой. Так что лучше заранее решить, будете ли вы обращаться к услугам агентства и по каким именно вопросам. А в случае положительного решения – заранее выбрать агентство. И вот тут надо внимательно отнестись к источникам информации. Лучше не доверять неизвестным заинтересованным лицам – всем тем, кто по роду деятельности имеет отношение к персональным данным. Такие люди могут рекламировать агентство, которое им платит – естественно, из кармана заказчика. А если рекомендации родственников и хороших знакомых вызывают доверие – не берите у людей телефоны и визитки с именами агентов. Лучше найдите официальный номер выбранного агентства в газете или на сайте ритуальной компании.

- Люди находят по телефону, указанному в газете или на сайте https:stella-ritual.ru, - говорит директор «СТЕЛЛЫ». – На сайте также можно ознакомиться с перечнем услуг и заказать обратный звонок: наши сотрудники перезвонят, проконсультируют, пригласят в агентство – и только в случае просьбы родственников отправятся по указанному адресу.

Обезопасьте себя от обмана заранее, чтобы тяжесть потери близкого не отягощалась ещё и сознанием того, что ваше горе стало для кого-то источником наживы.

Опубликовано: 03.12.2019 10:25 0 75
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