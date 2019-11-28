$ 63.97 0.05
70.44 0.08
Главная Новости компаний

«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге

Опубликовано: 28.11.2019 17:30 0 94
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге

Клиентам, которые впервые подключат домашний Интернет и ТВ от «Ростелекома» до 8 декабря, цифровой провайдер подарит пользование этими услугами в течение месяца без оплаты. При приобретении внутренней Wi-Fi HD видеокамеры в период акции покупатель получит скидку 40% и три месяца бесплатного пользования сервисом «Видеонаблюдение».

По завершении этого периода участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу. Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО "Ростелеком": «Мы решили не ограничиваться одной "Черной пятницей", а устроить их семь на неделе и две недели подряд. Все это время наши клиенты получают скидки на оборудование и бесплатное время пользования услугами видеонаблюдения, интернета и Интерактивного ТВ.

А оформить заказ можно одним нажатием, но эта опция круглогодичная – на нашем сайте любой клиент может таким образом заказать любую услугу». Пользуясь услугой видеонаблюдения, клиенты через личный кабинет и мобильное приложение могут получать уведомления при фиксации движения, просматривать записи в режиме онлайн или в архиве. Данные хранятся на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Камера работает через Wi-Fi и не требует специальных навыков для установки.

* * *

Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

Опубликовано: 28.11.2019 17:30 0 94
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
Вчера 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
Вчера 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru