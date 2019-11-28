«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге

Клиентам, которые впервые подключат домашний Интернет и ТВ от «Ростелекома» до 8 декабря, цифровой провайдер подарит пользование этими услугами в течение месяца без оплаты. При приобретении внутренней Wi-Fi HD видеокамеры в период акции покупатель получит скидку 40% и три месяца бесплатного пользования сервисом «Видеонаблюдение».

По завершении этого периода участники акции смогут пользоваться услугой по сниженному на 15% тарифу. Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО "Ростелеком": «Мы решили не ограничиваться одной "Черной пятницей", а устроить их семь на неделе и две недели подряд. Все это время наши клиенты получают скидки на оборудование и бесплатное время пользования услугами видеонаблюдения, интернета и Интерактивного ТВ.

А оформить заказ можно одним нажатием, но эта опция круглогодичная – на нашем сайте любой клиент может таким образом заказать любую услугу». Пользуясь услугой видеонаблюдения, клиенты через личный кабинет и мобильное приложение могут получать уведомления при фиксации движения, просматривать записи в режиме онлайн или в архиве. Данные хранятся на облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Камера работает через Wi-Fi и не требует специальных навыков для установки.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».