Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 19 ноября
$ 63.75 0.13
70.53 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

19.11.2019 09:48 0 49
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

За 10 месяцев 2019 года Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 600 млн рублей, что на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 67 %.

Банк активно поддерживает фермерские хозяйства региона, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств по ставке 5% годовых составил более 600 млн рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Калужский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонных полевых работ. Высоких показателей уборочной кампании удалось достичь благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году», — отметила директор Калужского филиала РСХБ Маргарита Филатова.

«Доступ к заемным средствам  очень важен в период полевых работ. Приятно отметить, что Калужский филиал РСХБ отчетливо осознает  потребности аграриев и оперативно решает вопросы, связанные с предоставлением кредитов на сезонные нужды. Возможность  своевременно  приобрести необходимые ресурсы для проведения полевых работ положительно сказывается на производственных результатах. Партнерские отношения, которые сложились между аграриями региона  и Калужским филиалом РСХБ, в значительной степени способствуют решению задач, стоящих перед агропромышленным комплексом региона», - подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
243 0
makar
8593 11
Юр.Юр.
10824 43
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 20 ноября, 16:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
сб 23 ноября, 12:00
Психологический фестиваль "Калейдоскоп"
Калуга
пт 29 ноября, 10:00
«Фестиваль сыра»
Городской рынок «Калуга»
пн 06 января, 16:00
Таруса зимняя-2019
Таруса

Для детей

ср 20 ноября, 12:30
Спектакль "Дюймовочка"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Соловей"
Калужский областной театр юного зрителя
пн 25 ноября, 13:00
"Весенний день 30 апреля"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Золотой ключик, или Приключения Буратино"
Калужский театр кукол

Концерты

чт 21 ноября, 19:00
Ярослав Сумишевский
Филармония
сб 23 ноября, 19:00
MARCO MENDOZA TRIO
Филармония
чт 21 ноября, 19:00
Митрополит Иларион. "Страсти по Матфею"
Дом музыки
чт 21 ноября, 19:00
Группа Крематорий
Овертайм, паб

Кино

Клара и волшебный дракон
Урфин Джюс возвращается
Девятая
Доктор Сон
Блоги компаний

МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

13 ноя 2019 17:08
Новости компаний

Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

Опросы
Уважаемые читатели, а вы согласны на повышение тарифов ЖКХ ради реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк 13 ноя 2019 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама