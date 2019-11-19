Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

19.11.2019 09:48 49

За 10 месяцев 2019 года Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» направил на проведение сезонных работ в регионе более 600 млн рублей, что на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ превышает 67 %.

Банк активно поддерживает фермерские хозяйства региона, в том числе в рамках программы льготного кредитования. Объем выданных средств по ставке 5% годовых составил более 600 млн рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям региона полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Калужский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК региона, направляя средства аграриям для проведения сезонных полевых работ. Высоких показателей уборочной кампании удалось достичь благодаря льготной программе кредитования от РСХБ. Мы помогаем реализовывать сельскохозяйственные проекты и направляем значительные объемы средств на текущие цели аграриев. В наших планах продолжить работу в этом направлении в следующем году», — отметила директор Калужского филиала РСХБ Маргарита Филатова.

«Доступ к заемным средствам очень важен в период полевых работ. Приятно отметить, что Калужский филиал РСХБ отчетливо осознает потребности аграриев и оперативно решает вопросы, связанные с предоставлением кредитов на сезонные нужды. Возможность своевременно приобрести необходимые ресурсы для проведения полевых работ положительно сказывается на производственных результатах. Партнерские отношения, которые сложились между аграриями региона и Калужским филиалом РСХБ, в значительной степени способствуют решению задач, стоящих перед агропромышленным комплексом региона», - подчеркнул министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.