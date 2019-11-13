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«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

13.11.2019 16:23 0 57
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета, включенного в тариф, увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, что упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану «Вызов» также можно подключить членов семьи сотрудника.

 «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке “Вызов” пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер».

Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.

*  *  *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».


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