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«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

13.11.2019 16:21 0 61
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

  • Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.
  • Реализация операционных синергий от совместной деятельности.
  • Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.
  • Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.
  • Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.
  • 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers[1].

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

«Сделка обеспечит “Ростелекому” полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору.

Стратегически сделка дополнит экосистему “Ростелекома” новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний “Ростелеком” ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение “Ростелекома“ на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд “Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе “Ростелеком” и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений».

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%[2]. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов[3], при этом компания является лидером по NPS[4] в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов[5]. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей:

  • приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;
  • приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;
  • приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

  • оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;
  • обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;
  • сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;
  • обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.
 

[1] Динамично развивающийся оператор, вышедший на рынок позже основных игроков и успешно завоевывающий конкурентные позиции на уже сложившемся рынке.

[2] По данным ACM-Consulting не включая MVNO за 6 месяцев 2019 года.

[3] Прогноз Tele2 Россия на конец 2019 года.

[4] Net promote score — индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать).

[5] По данным Роскомнадзора на 30 октября 2019 года.


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