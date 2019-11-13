Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 13 ноября
$ 63.85 0.06
70.42 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

13.11.2019 11:03 0 104
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.

Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.

«Теперь наш “Интернет вещей” в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет», — отметил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ – с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.

Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.

О других проектах МегаФона в области «Интернета вещей» можно узнать из видеоролика.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
223 2
Юр.Юр.
3693 36
Робин Гнобин
4558 3
 lanaklg

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 12:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга
пн 18 ноября, 10:00
Корона для Снегурочки
Калуга

Концерты

чт 14 ноября, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
чт 14 ноября, 19:00
Группа "Якруна"
Овертайм, паб
пт 15 ноября, 19:00
Рок-фестиваль "Марафон"
Силикатный, ДК
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Доктор Сон
Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Сегодня 17:08

Владимир Верхошинский: рост Альфа-Банка сегодня - это реализация накопленного потенциала

06 ноя 2019 14:28
Новости компаний

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Опросы
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк Сегодня 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама