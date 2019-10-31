МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

Студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) пройдет в июне 2020 г. при поддержке МегаФона. Оператор создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.
Инфраструктура, созданная МегаФоном, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для всех гостей. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.
МегаФон также обеспечит прямую трансляцию события, а в гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата.
«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге и в 2014 г. в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. выступит МФТИ.
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