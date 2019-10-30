Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

30.10.2019 14:39 59

Бизнес-лидер банка «Открытие» в регионе Георгий Юрданов вновь ответил на вопросы читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

Рефинансирование потребительского кредита в банке «Открытие»: какие аргументы «за»?

Выдачи продукта «рефинансирование» в Калужской области за истекшие полгода выросли в разы. Это объяснимо желанием населения снизить свою кредитную нагрузку и наличием в банке удобной кредитной программы. К примеру, сейчас в банке «Открытие» действует предложение по рефинансированию: «9,9% в первый год для всех»! При одобрении кредита гарантирована ставка 9,9%год. Данный продукт позволит объединить до 10 кредитов в один на сумму до 5000000 рублей, а при рефинансировании автокредита, вывести автомобиль из-под залога. С учетом снижения процентной ставки, платеж и переплата становится значительно меньше. Более того, если клиент захочет, то может получить дополнительную сумму на руки. Если говорить о критериях одобрения, то особых условий в сравнении с классическим кредитом наличными нет, главное, чтобы заёмщик в течение года не имел просрочек по рефинансируемому кредиту ( кредитам).

Планирую перейти на обслуживание в Ваш банк. Есть ли какие-то преференции для юридических лиц в такой ситуации?

Для клиентов, готовых перейти на обслуживание в наш банк, предлагается несколько вариантов бонусов. Если клиент самостоятельно подаст заявку на открытие расчетного счета с нашего официального сайта https://www.open.ru , он сможет получить 2 месяца бесплатного обслуживания. Если клиент придёт в офис с основным пакетом учредительных документов (предоставит справку о наличии действующего расчетного счета в другом Банке) - получит 4 месяца бесплатного обслуживания.

Слышал, что в состав корпорации вошли страховые компании. Могу ли я получить услуги по страхованию жизни и имущества, придя в офис банка?

Да, безусловно. В Калужской области набирает обороты рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — это программа, позволяющая получить инвестиционный доход от роста фондового рынка, а в случае его падения гарантию возврата 100% взноса. Эта услуга позволяет клиенту остаться защищенным при возникновении негативной жизненной ситуации. В чем преимущество такого инвестирования средств? Прежде всего, это возможность неограниченного дохода от динамики выбранной инвестиционной стратегии, то есть по итогам периода инвестирования, вы получаете доход. В программах ИСЖ предусмотрен коэффициент участия. Это величина, на которую доходность по договору отличается от доходности стратегии. То есть, чем больше срок, тем выше коэффициент участия и соответственно больше доход. Например, при вложении средств на срок 5 лет выплата дохода по программе ИСЖ будет выше, чем при размещении на 3 года. А что происходит при падении фондового рынка? При прямом инвестировании — потеря капитала. ИСЖ защищает ваш капитал от такого сценария и ваши средства будут выплачены в размере 100% по окончанию срока договора. Кроме того, есть еще один способ «заработать» на ИСЖ — при вложении средств на 5 лет можно оформить социальный налоговый вычет, который не исключает получения других вычетов, например, при приобретении жилья. Максимальный возврат по ИСЖ составляет 15,6 тыс. рублей в год. Налогооблагаемая база — 120 тыс. рублей в год.

Если оформлять ипотечный кредит через сайт банка, можно получить пониженный процент или какие-то другие преимущества?

В последнее время популярностью у клиентов начинают пользоваться сервисы, позволяющие подать заявку, получить одобрение, назначить дату сделки без дополнительных коммуникаций и посещений банка. Активно развивается и наполнение данных сервисов, формирование «экосистемы» с целью решения жилищного вопроса в режиме «одного окна». Если говорить в целом о рынке, то по нашим оценкам, доля клиентов, использующих онлайн решения банков для оформления ипотеки, составляет около 25%. Основным источником для получения заявок по-прежнему остается партнерский канал и собственная сеть банка. Набирают популярность сервисы, позволяющие оперативно оформить ипотечный кредит через онлайн-платформы по выбору недвижимости. По нашим оценкам, доля сделок с агрегаторами на рынке пока не превышает 10%. Впрочем, их доля также растет. Для потенциальных ипотечных клиентов особых рисков в использовании нет. Однако возникают некоторые неудобства в коммуникациях. Когда клиент покупает квартиру в ипотеку, у него возникает очень много вопросов, на которые он хочет получить профессиональный ответ, как от банка, так и от продавца квартиры. Безусловно, будущее – за такого рода современными сервисами. Не исключено, что уже через год эта доля клиентов, пользующихся подобными решениями, превысит 40 %. Для ипотечных клиентов данные сервисы удобны в использовании, способствуют сокращению сроков на всех этапах сделки и направлены на помощь в решении жилищного вопроса.

Помимо зарплатных проектов, льготные условия действуют для клиентов, обратившихся от партнеров банков (агентства недвижимости и застройщики), а также для клиентов, оформивших заявку на сайте через сервис «ипотека онлайн».

Недавно банк получил звание лучшего в стране по части ипотечного кредитования. Какие программы наиболее популярны и выгодны?

На сегодняшний день самой эффективной действующей ипотечной программой является военная ипотека для участников накопительно – ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС), ставка по которой в банке «Открытие» на текущий момент составляет от 8,8%. В рамках программы погашение ипотечного кредита за участника осуществляет государство, поэтому данная категория заемщиков одна из самых надежных. Ставки для участников НИС ниже ставок по другим ипотечным продуктам: банки понимают, что риски по данной категории минимальны.

Можно ли в Калуге заключить договор на брокерское обслуживание?

Да, вы можете это сделать посетив офис нашего банка по адресу: г.Калуга, ул. Дзержинского, 43.

Какие депозиты предлагает банк на сегодняшний день?

Интерес к сбережениям у населения Калужской области не снижается. При этом общая тенденция формирования сберегательных продуктов – комплексная. На рынке появилось большое количество различных инвестиционных решений, обеспечивающих одновременно и полную защиту вложенных средств, и значимо более высокую по сравнению с вкладами ожидаемую доходность. Соответственно и клиенты, традиционно предпочитавшие исключительно депозиты, начинают активно использовать весь спектр сберегательных, страховых и инвестиционных продуктов.

Пожалуй, никакой другой способ инвестирования не дает возможности так точно спрогнозировать свой доход, как банковский депозит. Широкая линейка банковских предложений позволяет выбрать наиболее удобный вариант размещения средств: с возможностью забрать деньги в любой момент без потери дохода, с ежемесячной выплатой процентов и т. д. Все это только добавляет банковским вкладам популярности. Подробнее с нашими предложениями можно познакомиться на сайте банка. На данный момент в нашем регионе особой популярностью пользуется вклад «Надежный» со ставкой 6,85% годовых на 367 дней.