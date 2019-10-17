Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

17.10.2019 11:50 63

Свыше 300 предпринимателей в Калужской области стали пользователями услуги «Телевидение для бизнеса» от «Ростелекома». Популярность сервиса среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжает расти: за год число клиентов цифрового провайдера, использующих услугу, выросло на 20%.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Телевидение от компании «Ростелеком» помогает решать бизнес-задачи и становится для предпринимателей инструментом повышения лояльности клиентов. Удобство заключается в организации услуги «под ключ». Компания предоставляет канал связи и необходимое оборудование, в том числе телевизоры с разрешением Full HD и 4K UHD. Ценность решения – в разнообразии вариантов использования телевизионных экранов и в широких возможностях сервиса. Наше ТВ предлагает широкий выбор лицензионного контента с опцией управления: пользователям всегда будет что посмотреть на 109 каналах. А не пропустить желаемый фильм или передачу позволит функция «Управление просмотром». Кроме того, предприниматели могут разместить на ТВ информацию о своем бизнесе в рекламных целях».

Игорь Зорюков, руководитель филиала ООО «Зеленые линии»:

«Нашу гостиницу «Ростелеком» обеспечил полным набором услуг. Для удобства гостей организован как проводной интернет, так и бесшовный Wi-Fi c авторизацией. Телевидение от компании – в каждом номере. При этом наши клиенты не привязаны к просмотру каналов и могут выбрать фильмы и программы из архива передач или видеопроката. Наличие услуг цифрового провайдера не только делает заведение более привлекательным для гостей, но и свидетельствует о нашем желании совершенствовать уровень сервиса».

«Телевидение для бизнеса» от «Ростелекома» в Калужской области используют заведения общественного питания, спортклубы, банки, рекламные агентства, гостиницы, автосалоны и медицинские центры. Телевизионные экраны клиенты применяют и в качестве меню-бордов или навигаторов. Также на экранах они размещают рекламу, информацию об акциях, транслируют новости компании, анонсируют мероприятия, рассказывают о достижениях сотрудников. С помощью ТВ-панелей от «Ростелекома» в офисах проводятся видеоконференции и презентации.

«Ростелеком» стал первым провайдером в России, запустившим продажу профессиональных телевизоров для бизнес-сегмента. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с обычным: промышленная матрица, которая позволяет работать в режиме 24/7 без выгорания экрана, антивандальный корпус, защищающий телеприемник от внешнего воздействия, а также увеличенный срок гарантии.

Более подробную информацию об услуге можно узнать на сайте rt.ru, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.