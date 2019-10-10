Уход за морозильной камерой

10.10.2019 10:28 72

Морозильная камера – агрегат, который при правильном уходе надолго сохранит продукты замороженными. Температура внутри камеры составляет от -18 до -23 градусов. Морозильник, встроенный в холодильник, справляется с небольшим количеством рыбы, овощей, ягод и мяса. Если нужно заготовить на зиму больше полуфабрикатов и продуктов, придется покупать отдельно стоящий прибор.

Какими режимами оснащены морозильные камеры

Чтобы увеличить период эксплуатации бытового прибора, важно следовать рекомендациям производителей. Они указаны в инструкции по применению морозилки. Описанная изготовителем информация, в том числе касается настройки режимов функционала агрегата.

Хороший современный морозильник оснащается двумя режимами работы. Заморозка предназначена для замораживания свежих продуктов. Включить программу в электронном бытовом приборе с помощью одной кнопки. Сделать это необходимо за 24 часа до того, как внутри планируется разместить мясо или рыбу. Хранение. Стандартная модель холодильника позволяет хранить в морозильной камере до 4 кг продуктов. Если нужно включить оборудование в режим Хранение, сначала выберите Заморозку, а через сутки установите нужную программу.

Как отрегулировать температуру в морозильнике

Также при подключении морозилки немаловажно правильно отрегулировать температуру. Для этого в бытовом аппарате встроен регулятор, разделенный на несколько делений:

1 – определяет высокую температуру;

7 – означает, что морозильник будет работать на самой низкой температуре.

Установив регулятор на нужной отметке, можно быть уверенным – в дальнейшем заданный температурный режим будет поддерживаться автоматически.

Некоторые интересуются, как определить оптимальный режим, ведь диапазон настройки большой. Ориентируйтесь на приемлемые условия хранения еды, а также ряд других факторов:

где установить морозильную камеру;

температура в комнате;

сколько весят продукты, которые располагают в морозильном шкафу;

как часто домочадцы открывают двери оборудования.

Как правильно расположить продукты в морозильной камере

Чтобы устройство долго сохраняло еду свежей, важно уметь правильно их размещать.

Нижний отсек предназначен для заморозки. Верхнее отделение сохраняет ягоды, овощи и фрукты, зелень свежими.

Помните – делая запасы на зиму, необходимо оставлять внутри конструкции свободное пространство для движения воздушных потоков. Модели с системой No Frost при отсутствии свободного места вовсе могут испортиться.

Ошибки при хранении продуктов в морозильнике

Часто владельцы такой техники, сами того не осознавая, допускают ошибки в хранении продуктов.

Не стоит заворачивать мясо в пищевую пленку или целлофан. Отрицательные температуры губительно воздействуют на хрупкий материал – пакеты трескаются и ломаются. Лучше воспользоваться специальной прозрачной, но плотной упаковкой. Упаковывая пищу на хранение в морозильнике, следите за тем, чтобы в пакете оставалось минимум воздуха. Придерживайтесь принципа порционности. Зная, сколько потратите на приготовление блюда для семьи, сразу раскладывайте продукты на порции. Тогда удастся избежать размораживания целого куска мяса, ведь это чревато быстрой его порчей.

Какие продукты не стоит отправлять в морозильнике

Многие считают, что в морозильной камере можно оставить любую пищу. Однако есть исключения из правил.

Фрукты, насыщенные водой, к примеру, арбуз, дыню, клубнику лучше отложить в сторону. Под действием минусовых температур нежная кожица трескается, другой становится форма. Сильно меняются вкусовые характеристики.

Овощи, которые входят в традиционный салат – помидоры, огурцы, редис, сельдерей, капуста белокочанная.

Замороженный картофель в сыром виде приобретает мягкость, сладость и становится водянистым.

Если заморозить в морозилке яйца, скорлупа быстро растрескается.

Йогурт, кефир и молоко расслаиваются.

Майонез, сметана и сливки теряют однородную консистенцию и превращаются в комки.

Замораживать также нельзя отваренные макароны, рожки, спагетти, лапшу.

Как ухаживать за оборудованием с ручным управлением

Современные морозильные бытовые приборы можно не размораживать. Старые модели требуют более тщательного ухода. Избежать размораживания можно, если иней составляет не больше 3 мм. Слой инея очищается скребком. Его обычно вкладывают в комплект к морозилке.

Если требуется полноценное размораживание, следуйте пошаговой инструкции.

Отключите прибор от электричества. Извлеките из морозильной камеры все содержимое. Поставьте внутрь контейнер, в который будет стекать вода. Процедура должна проходить в естественных условиях.

Принципы обслуживания морозилки с автоматическим управлением

Уход за морозильником No Frost предполагает мытье и чистку внутренних стенок прибора один раз в год. Извлеките продукты, отключите аппарат от питания. Мытье осуществляется слабым раствором соды. Оставьте агрегат на 1 ч до полного высыхания, затем протрите сухой тряпочкой.

Если в морозильной камере появился посторонний запах, поможет поглотитель запахов. Также можно развести 1 ст. ложку столового уксуса с 4,5 л воды. Протрите, затем ополосните внутреннюю поверхность водой.

Если под рукой есть активированный уголь, оставьте сухую таблетку в обесточенном бытовом приборе на полке на несколько часов. Включать и пользоваться морозильником можно, когда запах полностью улетучится.