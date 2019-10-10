Уход за морозильной камерой

Морозильная камера – агрегат, который при правильном уходе надолго сохранит продукты замороженными. Температура внутри камеры составляет от -18 до -23 градусов. Морозильник, встроенный в холодильник, справляется с небольшим количеством рыбы, овощей, ягод и мяса. Если нужно заготовить на зиму больше полуфабрикатов и продуктов, придется покупать отдельно стоящий прибор.
Чтобы увеличить период эксплуатации бытового прибора, важно следовать рекомендациям производителей. Они указаны в инструкции по применению морозилки. Описанная изготовителем информация, в том числе касается настройки режимов функционала агрегата.
Также при подключении морозилки немаловажно правильно отрегулировать температуру. Для этого в бытовом аппарате встроен регулятор, разделенный на несколько делений:
Установив регулятор на нужной отметке, можно быть уверенным – в дальнейшем заданный температурный режим будет поддерживаться автоматически.
Некоторые интересуются, как определить оптимальный режим, ведь диапазон настройки большой. Ориентируйтесь на приемлемые условия хранения еды, а также ряд других факторов:
Чтобы устройство долго сохраняло еду свежей, важно уметь правильно их размещать.
Помните – делая запасы на зиму, необходимо оставлять внутри конструкции свободное пространство для движения воздушных потоков. Модели с системой No Frost при отсутствии свободного места вовсе могут испортиться.
Часто владельцы такой техники, сами того не осознавая, допускают ошибки в хранении продуктов.
Многие считают, что в морозильной камере можно оставить любую пищу. Однако есть исключения из правил.
Современные морозильные бытовые приборы можно не размораживать. Старые модели требуют более тщательного ухода. Избежать размораживания можно, если иней составляет не больше 3 мм. Слой инея очищается скребком. Его обычно вкладывают в комплект к морозилке.
Если требуется полноценное размораживание, следуйте пошаговой инструкции.
Уход за морозильником No Frost предполагает мытье и чистку внутренних стенок прибора один раз в год. Извлеките продукты, отключите аппарат от питания. Мытье осуществляется слабым раствором соды. Оставьте агрегат на 1 ч до полного высыхания, затем протрите сухой тряпочкой.
Если в морозильной камере появился посторонний запах, поможет поглотитель запахов. Также можно развести 1 ст. ложку столового уксуса с 4,5 л воды. Протрите, затем ополосните внутреннюю поверхность водой.
Если под рукой есть активированный уголь, оставьте сухую таблетку в обесточенном бытовом приборе на полке на несколько часов. Включать и пользоваться морозильником можно, когда запах полностью улетучится.
Заказать холодильное оборудование и морозильные камеры от известных производителей недорого можно в интернет-магазине Холодильник.ру. В наличии широкий выбор долговечных устройств, отличающихся простым управлением и разной вместительностью. Современные модели продаются с внедрением инновационных технологий, которые делают жизнь комфортной. Бытовые приборы способны сохранить свежими зелень, овощи и фрукты в течение длительного времени.
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