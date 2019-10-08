Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 08 октября
$ 64.83 0.20
71.15 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

08.10.2019 13:21 0 78
ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы «Победа над формальностями», снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

Программа «Победа над формальностями» предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.

«Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация - обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

За девять месяцев 2019 года в рамках программы «Победа над формальностями» банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
361 0
Робин Гнобин
997 14
Светлана светлая
987 6
victor61

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 09 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
вс 13 октября, 19:00
Занятия историческими танцами в Элизиуме
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

ср 09 октября, 18:00
Концерт «Мы с музыкой дружны!»
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
сб 12 октября, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 октября, 18:30
JONY
Жара, клуб
пт 11 октября, 19:00
Любовь во всём виновата
Дом музыки
пт 11 октября, 20:00
Шотландские танцы
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 12 октября, 19:00
Концерт группы "Ария". "Проклятье морей"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Тайна печати дракона
Птичий дозор
Эверест
Джокер
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

ВТБ предоставит консультации по автокредитованию на гран-при FORMULA 1

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Цены на лекарства в аптеках Калуги

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама