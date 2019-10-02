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ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

02.10.2019 12:38 0 86
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Банк ВТБ и Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках пилотного проекта провели первые транзакции по оплате розничных покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Технологическим провайдером сервиса выступила компания «МультиКарта», реализовавшая функцию формирования и передачи QR-кода по эквайринговой операции до мобильного приложения клиента.

ВТБ и Группа «М.Видео-Эльдорадо» начали пилотный проект по оплате через Систему быстрых платежей в двух магазинах Москвы – по одному под каждым брендом. В ближайшее время планируется масштабировать возможность проведения платежей через СБП на все магазины сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» в России.  По оценкам компании через год доля платежей через СБП достигнет 4% в обороте Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. Для этого покупателю достаточно выбрать данный способ оплатыи через мобильное приложение своего банка отсканировать появившийся на терминале QR-код, в котором зашифрована вся информация о сумме и назначении платежа, и подтвердить оплату. После чего система оповещает кассира об успешной транзакции и печатает чек, в котором СБП указана как способ оплаты.

«ВТБ активно прорабатывает вопрос применения Системы быстрых платежей и уже сегодня готов предложить клиентам  различные варианты ее использования на рынке С2В платежей – как через динамичные QR-коды, так и через статичные. Наш банк одним из первых на рынке провел  успешные транзакции С2В, и сейчас в работе реализация платежей через СБП с другими компаниями. Это еще раз подтверждает инновационную направленность ВТБ, его технологичность и клиентоориентированность», - прокомментировала Елена Зулина, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ. 

«В рамках своей стратегии ВТБ развивает различные сервисы безналичной оплаты и стремится предоставить клиентам возможность альтернативного способа цифровой оплаты. Появление и развитие нового платёжного инструмента позволит значительно повысить качество финансовых услуг и привлекательность безналичных расчётов для покупателей, а для торгово-сервисных предприятий значительно снизить затраты на эквайринг. Оплата с помощью QR-кода – это еще один важный шаг в истории перехода общества от бумажных купюр к безналичным транзакциям», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

 «Безналичные платежи становятся все популярней, и наши покупатели заинтересованы в универсальных и безопасных способах оплаты. Группа «М.Видео-Эльдорадо» как лидер рынка стремится протестировать и адаптировать все технологии, которые могут быть потенциально интересны нашим клиентам, и Система быстрых платежей обладает рядом преимуществ для пользователя, например, нет необходимости заводить банковскую карту. По оценкам Группы, доля быстрых платежей в обороте компании по прошествии первого года после развёртывания может достигнуть 4%. Мы видим большой потенциал в развитии новых платёжных инструментов в рознице, которые могли мы сократить время расчётов для клиента и сделать процесс максимально комфортным, решения банков на основе СБП могут стать одной из таких технологий», – подчеркнула финансовый директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Соколова.


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