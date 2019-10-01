В Калуге пройдет ежегодный фестиваль профессий

12 октября в 11.00 в демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора (Калуга, пл. Старый Торг, 2) начнет свою работу ежегодный фестиваль профессий.
Вас ждут такие компании как НЛМК Калуга, EOS, MAHLE, АстраЗенека, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Рефкул, Леруа Мерлен, калужский радиоламповый завод Восход, Русский продукт, Лир, группа компаний Пик, Группа РПМ, Пельцер, Ростелеком, Мануфактуры Боско, Меркатор, Синтек, Арнег, Рекадро, Бентеллер, Фольксваген Групп Русс и многие другие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организация сферы ритейла и сервиса, а также представители территориальных подразделений федеральных органов власти и другие государственные учреждения.
Приходите и пообщайтесь лично!
Знакомьте с ведущими компаниями и HR-менеджерами предприятий, успешно проходите собеседования и находите работу своей мечты!
Каждый посетитель сможет поучаствовать в мастер – классах по востребованности своей профессии на рынке труда, можно получить консультацию юристов, специалистов Государственной инспекции труда и Пенсионного фонда, многофункционального центра.
Программа мастер-классов:
Организаторы Фестиваля сервис Работа.ру, газета по трудоустройству «Работа для Вас» желают всем гостям найти достойную и интересную работу!
12 октября с 11.00 до 15.00
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