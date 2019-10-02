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Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

02.10.2019 09:00 0 84
Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

26 сентября Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Вадима Кулика заместителем президента-председателя правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ. В этой должности он будет курировать информационные технологии, риски, операционную поддержку бизнеса, а также анализ данных и моделирование.

Как отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, назначение Вадима Кулика будет способствовать успешному развитию стратегически важных для группы ВТБ направлений деятельности.

Биография

Вадим Валерьевич Кулик родился 14 августа 1972 г. Окончил Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «финансы и кредит».

Начал карьеру в 1995 г. ведущим экономистом в банке «Империал». С 1998 по 2004 гг. занимал руководящие должности в Пробизнесбанке. В 2004 г. перешел в ВТБ24 на позицию старшего вице-президента – директора департамента анализа рисков, к 2008 г. стал старшим вице-президентом – директором департамента кредитования и рисков.

С 2008 по 2017 гг. работал в Сбербанке, где прошел путь от директора дирекции по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов до заместителя председателя правления, курировавшего блоки «Технологии» и «Риски». Позднее занял позицию первого заместителя председателя правления холдинга «Открытие». С 2017 по 2019 гг. был заместителем председателя правления Газпромбанка, где курировал информационные технологии, риски и операционный блок.


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