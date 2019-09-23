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МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

23.09.2019 14:10 0 77
МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Теперь студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги в первой в России лаборатории 5G, которую МегаФон открыл в СПбГУ.

Цифровая лаборатория открылась на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача» и получила название «5G Dream Lab». Она оборудована тестовой зоной 5G — т.н. «песочницей» — и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. Соглашение о запуске проекта МегаФон и СПбГУ подписали в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. Вложения МегаФона в техническое оснащение лаборатории составили порядка 20 млн рублей, дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный  процесс.

Программой учебного курса 5G-лаборатории предусмотрено два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр МегаФона, где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с.  На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

«Одна из главных целей Университета — сформировать у выпускников компетенции, которые необходимы сегодня для построения успешной карьеры, причем как в научной, так и в профессиональной среде, — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. — Именно поэтому мы постоянно ищем новые, более эффективные образовательные инструменты. Мы рады, что студенты СПбГУ в числе первых научатся работать с технологиями 5G, что, безусловно, повысит их востребованность на рынке труда».

Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап (пройдет с 23 сентября по 26 октября) включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, в котором примут участие все желающие студенты СПбГУ и недавние выпускники университета (те, кто закончил обучение не более трех лет назад). Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап и выполнившие тестовые задания, перейдут на следующий и станут полноценными участниками лаборатории. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 г.

Открытие площадки прошло в рамках делового форума Высшей школы менеджмента СПбГУ GSOM Family Day. Кроме презентации, на мероприятии состоялись экскурсия по 5G-лаборатории и лекция директора по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерика Ваносчуйзе на тему «5G Dream Lab»: возможности технологии 5G для разработчиков».

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.


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