Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

06.09.2019 14:09 35

Завтра, 7 сентября 2019 года, состоится самый ожидаемый в России турнир UFC® 242: Хабиб vs Порье, который пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслировать телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink компании «Ростелеком». Впервые в истории канала UFC ТВ зрители увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке. Начало трансляции турнира — 17.00, основного карда — 21.00 по московскому времени.

Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Его эфир полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании «Медиа-Телеком».

* * *

UFC® – крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 300 миллионов человек по всему миру, включая 70 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год на самых престижных аренах. Более 1 млрд домохозяйств в мире имеют доступ к просмотру контента UFC. Организация осуществляет ТВ трансляции в более 170 странах.

Текущий ростер UFC состоит из лучших бойцов смешанных единоборств, представляющих более 60 стран. UFC FIGHT PASS®, один из ведущих сервисов цифровой подписки в сфере смешанных единоборств. В 2016 году мировой лидер в области развлечений, спорта и моды Endeavor и стратегические инвесторы Silver Lake Partners и KKR приобрели UFC. С 2001 года штаб-квартира UFC располагается в Лас-Вегасе.

Для развития в России создана компания UFC Russia, инвестором которой также выступили Российско-китайский инвестиционный фонд и Mubadala Investment Company. Для получения дополнительной информации посетите сайт ru.ufc.com и подпишитесь на страницу в Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat и Instagram: @ufcrussia.