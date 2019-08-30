ВТБ Факторингв 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

30.08.2019 09:43 101

​По итогам первого полугодия 2019 годапортфель ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе превысил 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем зааналогичныйпериод 2018 года.

ВТБ Факторинг является лидероми основным драйвером рынка факторинга в ЦФО с долей более 60% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила более 70% прироста суммарногопортфелярегионального рынка факторинга, принеся 26,5 млрд из 37 млрд рублей.

Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе находятся в Москве и Воронеже.