ВТБ Факторингв 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

По итогам первого полугодия 2019 годапортфель ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе превысил 43 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем зааналогичныйпериод 2018 года.
ВТБ Факторинг является лидероми основным драйвером рынка факторинга в ЦФО с долей более 60% по портфелю уступленных требований. За прошедший год компания обеспечила более 70% прироста суммарногопортфелярегионального рынка факторинга, принеся 26,5 млрд из 37 млрд рублей.
Наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией.
Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.
ВТБ Факторинг оказывает весь спектр услуг в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Представительства ВТБ Факторинг в Центральном федеральном округе находятся в Москве и Воронеже.
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