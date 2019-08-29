Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 29 августа
$ 66.41 0.15
73.66 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

29.08.2019 16:57 0 109
За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

За год, прошедший с момента запуска «Ростелекомом» мультимедийной ОТТ-платформы Wink, калужане установили это решение на семнадцать тысяч устройств. Более половины абонентов используют приложение на телевизоре, и около 40% пользователей смотрят контент Wink на мобильных устройствах.

Платформа Wink объединяет веб-портал, приложения для мобильных устройств, Smart TV и ОТТ-приставок. Wink – это 200 телеканалов, 12 тыс. фильмов и сериалов, а также набор дополнительных сервисов: пауза, перемотка, родительский контроль и другие. Около трети контента Wink составляет продукция российского производства.

С приложением Wink можно покупать или брать фильмы в аренду и скачивать их в архив. Абонент может использовать до пяти устройств на одном аккаунте. Это удобно, если начал просмотр фильма на телевизоре, а продолжить пришлось вне дома: на телефоне или, например, планшете.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис Wink предлагает такое разнообразие фильмов, сериалов, даже образовательных программ, что для любого пользователя найдется то, что его заинтересует. Подписчикам доступен богатый мультимедийный контент без рекламы и с возможностью доступа, где бы вы ни находились. А именно – везде, где есть интернет. И даже если его нет, вас всегда порадует любимый фильм, скаченный заранее. Если зарегистрироваться в Wink через мобильное приложение, вы можете получить доступ к пакету ТВ-каналов совершенно бесплатно на целый месяц. За это время можно опробовать все возможности платформы и определиться с выбором».

Для абонентов сотовой связи «Ростелекома» трафик Wink неограничен. Участники акции «Впечатления для своих», абоненты тарифов линейки «История» мобильной связи «Ростелекома» и все пользователи «Интерактивного ТВ» могут бесплатно получить пакет из 101 телеканала в приложении Wink на год.

«Ростелеком» приглашает абонентов принять участие в акции «Впечатления для своих». Это пакетное предложение включает «Домашний интернет» на скорости 100 Мб/сек и 115 каналов для просмотра в приложении Wink и на wink.rt.ru за 449 рублей в месяц.

* * *

Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

 

[1] Технология OTT (аббр. от англ. Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через интернет


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: ростелеком
Народные новости
1076 6
victor61
1052 17
devito
466 0
victor61

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 августа, 19:00
The BEATLES Party
Гостиные ряды
сб 31 августа, 10:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
Благотворительный праздник "Завтра в школу"
Калуга
ср 04 сентября, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
сб 31 августа, 16:00
Музыкальный фестиваль «Босфор»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

UglyDolls. Куклы с характером
Angry Birds 2 в кино
Команда мечты
Король Лев
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

26 авг 2019 15:10
Новости компаний

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Калужский филиал повышает доступность банковских услуг на территории сельских поселений

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

Датчики в стиральных машинах

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама