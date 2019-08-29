За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

29.08.2019 16:57 109

За год, прошедший с момента запуска «Ростелекомом» мультимедийной ОТТ-платформы Wink, калужане установили это решение на семнадцать тысяч устройств. Более половины абонентов используют приложение на телевизоре, и около 40% пользователей смотрят контент Wink на мобильных устройствах.

Платформа Wink объединяет веб-портал, приложения для мобильных устройств, Smart TV и ОТТ-приставок. Wink – это 200 телеканалов, 12 тыс. фильмов и сериалов, а также набор дополнительных сервисов: пауза, перемотка, родительский контроль и другие. Около трети контента Wink составляет продукция российского производства.

С приложением Wink можно покупать или брать фильмы в аренду и скачивать их в архив. Абонент может использовать до пяти устройств на одном аккаунте. Это удобно, если начал просмотр фильма на телевизоре, а продолжить пришлось вне дома: на телефоне или, например, планшете.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервис Wink предлагает такое разнообразие фильмов, сериалов, даже образовательных программ, что для любого пользователя найдется то, что его заинтересует. Подписчикам доступен богатый мультимедийный контент без рекламы и с возможностью доступа, где бы вы ни находились. А именно – везде, где есть интернет. И даже если его нет, вас всегда порадует любимый фильм, скаченный заранее. Если зарегистрироваться в Wink через мобильное приложение, вы можете получить доступ к пакету ТВ-каналов совершенно бесплатно на целый месяц. За это время можно опробовать все возможности платформы и определиться с выбором».

Для абонентов сотовой связи «Ростелекома» трафик Wink неограничен. Участники акции «Впечатления для своих», абоненты тарифов линейки «История» мобильной связи «Ростелекома» и все пользователи «Интерактивного ТВ» могут бесплатно получить пакет из 101 телеканала в приложении Wink на год.

«Ростелеком» приглашает абонентов принять участие в акции «Впечатления для своих». Это пакетное предложение включает «Домашний интернет» на скорости 100 Мб/сек и 115 каналов для просмотра в приложении Wink и на wink.rt.ru за 449 рублей в месяц.

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 1 полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль – 10,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.