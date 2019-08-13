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ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

13.08.2019 16:00 0 97
ВТБ закрыл сделку по покупке доли в ГК РТК

Банк ВТБ и акционеры Группы компаний Рустранском закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция ГК РТК.

Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий. Одна из приоритетных задач акционеров -  модернизация существующей зерновой логистической инфраструктуры в России. Это позволит максимально эффективно реализовывать экспортный зерновой потенциал страны, а также повысит конкурентоспособность российского зерна на международном рыке.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, сказал: «Вхождение в капитал ГК РТК стало очередным шагом по развитию бизнеса ВТБ на зерновом рынке. Совместно с акционерами ГК РТК мы планируем продолжить развитие активов компании по всем ключевым направлениями бизнеса и, в частности, сохранить лидирующие позиции в сегментах перевозок специализированным составом. Приобретение доли в ГК РТК органично вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке, которая предусматривает достижение синергии за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и трейдинга, что позволит повысить эффективность отрасли в масштабах страны».

Константин Засов, президент Группы компаний РТК: «Российский рынок специализированных перевозок в последние годы демонстрировал динамичный рост. Но сейчас настала пора качественной трансформации. Мы должны сделать так, чтобы инфраструктура рынка стала современной и отвечала вызовам времени.  Качественные изменения  не могут быть реализованы без модернизации инфраструктуры. Чтобы кратно нарастить объемы завтра, необходимо начинать готовить инфраструктуру уже сейчас. Мы видим колоссальные возможности кооперации с крупнейшим в стране банковским институтом, который  заинтересован совместно с участниками рынка осуществить  важнейший для страны проект».

Для справки:

Группа компаний РТК — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов. В объединенном вагонном парке ГК РТК 68 000 единиц подвижного состава, в том числе вагоны-хопперы всех видов, полувагоны, платформы для перевозок леса, фитинговые и универсальные платформы, цистерны для растительных масел. Группа компаний входит в тройку крупнейших российских независимых операторов подвижного состава по объему вагонного парка в управлении.


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