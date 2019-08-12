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Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»

12.08.2019 09:00 0 118
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»

Группа ВТБ приобрела 100% акций оператора фискальных данных «Первый ОФД» (АО «ЭСК») у группы ЕСН.

«Первый ОФД» передает фискальные данные в режиме близком к реальному времени от контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу России.Компания обслуживает порядка 400 тысяч касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%.

Приобретение «Первого ОФД» является стратегической инвестицией, направленной на расширение сервисов для клиентов и усиление моделей монетизации данных группы. На основе данных, получаемых от ОФД,ВТБ сможет оперативно проводить мониторинг финансового положения корпоративных клиентов, усовершенствоватьскоринговые модели  и увеличить конверсию таргетированных предложений.

Группа ВТБ совместно с «Первым ОФД» намерена развивать продуктовый ряд в части сложных аналитических продуктов на основе больших данных для корпоративных клиентов и разрабатывать высокотехнологичные решения для цифрового маркетинга.

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин отметил, что этот проект полностью соответствует приоритету стратегии банка на 2019-2022 годы по развитию инициатив в цифровой экономике, дополняющих финансовый бизнес группы. Интеграция решений «Первого ОФД» усилит ВТБ в реализации потенциала больших данных - как внутри группы, так и для внешних клиентов.

Борис Красновский, генеральный директор группы ЕСН, подчеркнул: «Мы видим, что рынок ОФД развивается в сторону объединения игроков с дополняющими друг друга компетенциями, которые позволят предложить клиенту максимально эффективный сервис. «Первый ОФД»- это успешный бизнес с сильной, креативной командой. Мы желаем успехов альянсу ВТБ и «Первого ОФД».

В свою очередь Ирина Есипенко, управляющий партнёр «Первого ОФД» добавила: «Команда Первого ОФД рада присоединиться к группе ВТБ, мы видим значительный синергетический потенциал для развития совместного бизнеса и рассчитываем усилить наши рыночные позиции. Взаимодействие с ОФД позволит банку лучше узнать своего клиента и совместно с командой ОФД разработать новые комплексные услуги и продукты, прежде всего для сегмента среднего и малого бизнеса».


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