09.08.2019 09:00 50

«Мой умный город» – лучшее мобильное приложение по версии журнала The Banker

Приложение «Мой умный город», разработанное банком ВТБ, названо лучшим технологическим продуктом года по версии журнала The Banker. Решение ВТБ стало лауреатом премии «Tech projects awards» в категории мобильных приложений, опередив мобильные продукты ведущих банков мира.

«Мой умный город» – первое приложение, которое объединило в себе городские сервисы Москвы и банка ВТБ – в нем можно ознакомиться с афишей мероприятий, пополнить парковочный счет, оплатить услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнить баланс транспортной карты «Тройка», узнать о текущих голосованиях программы «Активный гражданин» и многое другое. Его уникальность заключается в его концепции: множество возможностей – одно приложение.

С одной стороны, в центре внимания житель мегаполиса, которому приложение обеспечивает востребованные сервисы. С другой стороны, приложение – это современный канал для взаимодействия с горожанами. Роль банка – обеспечение удобных платежных сервисов и предоставление инфраструктуры для эффективного взаимодействия поставщиков сервисов и конечных пользователей.

Приложение «Мой умный город» было официально запущено на ПМЭФ 2019 и активно развивается. В рамках второго релиза, выпущенного в июле, в приложении появился раздел «Спорт» с новостями ФК «Динамо» и встроенным модулем дополненной реальности для комплекса «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо». В планах дальнейшее расширение возможностей в разделе «Транспорт», в том числе поиск свободных парковочных мест и машин каршеринга, увеличение доступных сервисов в разделе «Мой квартал», возможность покупки билетов на различные культурные мероприятия и запуск новых разделов.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов отметил: «Для нас большая честь, что приложение «Мой умный город» получило международное признание. При его создании мы в первую очередь руководствовались интересами и потребностями горожан. «Мой умный город» является помощником жителя мегаполиса, решает множество задач – от оплаты счетов до поиска идеи для проведения досуга – и все в один клик. Со временем мы планируем выпустить аналогичные приложения для других мегаполисов России».

Для справки:

Премия «Tech projects awards» журнала The Banker ежегодно присуждается за лучшие технологические продукты в разных отраслях банковской сферы и призвана привлечь внимание к наиболее инновационным и перспективным разработкам в финансовом секторе.