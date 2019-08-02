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«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

02.08.2019 15:40 0 62
«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. В результате торгов компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Калужской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.

В рамках работ по исполнению государственного контракта с 2019 по 2021 годы цифровой провайдер в Калужском регионе подключит к сети передачи данных (ЕСПД) и обеспечит высокоскоростным интернетом 83 социально значимых объекта, всего в ЦФО - 4 858. В ходе работ «Ростелеком» организует узлы доступа в ЕСПД, в состав оборудования которых войдут криптомаршрутизаторы отечественного производства. Работы пройдут в три этапа. Общая сумма всех контрактов в ЦФО превысила 2,43 млрд рублей.

Александр Архангельский, министр цифрового развития Калужской области:

«Подключение новых социально значимых объектов в регионе к сети передачи данных станет продолжением нашего сотрудничества с «Ростелекомом» в этой сфере. Ранее в рамках госконтрактов, заключенных между цифровым провайдером и Правительством Калужской области, компания подключила к высокоскоростной инфокоммуникационной сети (ВКИКС) уже более 2000 объектов. В их число вошли школы и школы-интернаты, библиотеки, поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, организации дополнительного образования, МФЦ, центры занятости населения и другие объекты. Опыт многолетнего сотрудничества позволяет быть твердо уверенными в высоком качестве исполнения всех работ по нынешнему контракту».

Андрей Леваков, заместитель директора МРФ «Центр» – технический директор:

«В ближайшие два с половиной года «Ростелеком» будет заниматься подготовкой инфраструктуры для реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в девяти регионах Центра России. За это время мы обеспечим доступ к телекоммуникационным услугам социально значимых объектов. Сделаем все, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Как минимум потому, что владеем крупнейшей в стране волоконно-оптической сетью и накопили богатейший опыт реализации телекоммуникационных проектов национального масштаба».

К созданной инфраструктуре и ко Всемирной паутине будет подключено большое количество социально-значимых объектов: фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и комиссии субъектов РФ, а также подразделения МВД, МЧС и Росгвардии.

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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