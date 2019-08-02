«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

02.08.2019 09:20 109

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» давно уже стал одним из туристических брендов Калужской области. В этом году он прошёл уже в 13-й раз, но в Никола-Ленивце не очень-то верят приметам, поэтому с 26 по 28 июля в арт-деревне снова было весело, интересно и познавательно.

Метаморфозы импрессионизма

На этот раз главными героями фестиваля стали музыка и цвет, мероприятие даже получило хэштег #первыйцветной. Телекоммуникационным партнёром выступил МегаФон, вместе с которым был представлен первый цветной арт-объект фестиваля – 27-метровая скульптура Угруан. Это проект крёстного отца проекта – художника Николая Полисского.

Такое странное название сложилось из слов «Угра» и «Руан», ведь объект был вдохновлён серией картин Клода Моне с видами Руанского собора. Правда, пока творение Полисского готово лишь на четверть, ведь это очень трудоёмкая работа: металлический каркас требуется оплести 170 тысячами веточек лозы, раскрашенными в разные цвета местными жителями.

Всё для гостей

Кроме того, цвет приобрели и некоторые другие фестивальные объекты. Ротонда архитектора Бродского – один из символов Николо-Ленивца – временно приобрела яркие разноцветные детали, как будто кто-то раскрасил фотографию в программе Paint. Новыми красками заиграла и Арка Бернаскони, получившая от МегаФона цветные витражи.

Яркой, под стать Угруану, была и гостиная МегаФона, где гости фестиваля могли отдохнуть на ламзаках (надувных диванчиках) и зарядить свои смартфоны. Кроме того, абоненты оператора могли воспользоваться бесплатным прокатом велосипедов, к которым прилагалась онлайн-карта арт-объектов.

Калуга - Марс

В этом году фестиваль во многом сосредоточился на демонстрации современного театра и музыки. Специально к «Архстоянию» лаборатория КоOPERAция приготовила премьеру пяти оперных произведений, где в единую ткань сплетались перформанс, хореография, видеоарт и, конечно же, живая музыка.

А сценой для каждой постановки становился один из полюбившихся постоянным гостям арт-объектов. Так, мультимедийная опера CURIOSITY, вдохновлённая Twitter-аккаунтом марсохода космического агентства NASA, была показана в Ленивом Зиккурате, мистериальная постановка «Блуждающие огни», препарирующая миф об Орфее и Эвридике – на Маяке и так далее.

Технологии как искусство

Участники фестиваля с удовольствием снимали фото и видео, выкладывали их в соцсетях и даже вели прямые трансляции со своих любимых площадок, благо территория «Архстояния» была полностью охвачена быстрым мобильным интернетом МегаФона. В социальных сетях до сих пор «гуляют» яркие фотомоменты фестиваля, напоминая о первых цветных выходных.

А с наступлением темноты поклонники клубной культуры могли всю ночь танцевать под сеты лучших диджеев из России, Бразилии и Германии. Затейливые электронные ритмы заполняли все 300 га фестивального пространства и наглядно демонстрировали, что «Архстояние» за 13 лет существования не разучился удивлять даже самую взыскательную публику.