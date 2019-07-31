«Ростелеком» начислил 150 миллионов бонусов жителям Калужской области

31.07.2019 12:38 91

За первое полугодие 2019 года калужане накопили более 150 миллионов бонусов от «Ростелекома». Рекордсменом стал житель Калуги, набравший более 86 тысяч баллов. Этого количества хватит, чтобы четыре года бесплатно смотреть пакет каналов «Твое кино» в «Интерактивном ТВ», два дня непрерывно разговаривать по межгороду или защитить антивирусом компьютер на 28 лет.

В бонусной программе в Едином личном кабинете «Ростелекома» участвуют более 30 тысяч абонентов цифрового провайдера в Калужской области. 29,7 тысяч абонентов в любой момент могут превратить бонусы в подарки: их баланс превысил 500 единиц. Бонусы можно обменять на скидки на услуги «Ростелекома» или партнеров провайдера.

Дмитрий Чванов, заместитель директора Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Большая часть пользователей предпочитает тратить бонусы на получение двадцатипроцентной скидки на услугу «Домашний интернет», на просмотр фильмов из «Видеопроката» в нашем «Интерактивном телевидении» или на подписку на «Антивирус». Баллы участникам программы начисляются ежемесячно. Дополнительно «Ростелеком» дарит их в день рождения абонентов, за вовремя оплаченные услуги и за выбор электронного абонентского счета. Кроме этого, бонусы можно получить за покупки в интернет-магазинах наших партнеров».

Обладатели стационарных телефонов могут получить дополнительные минуты местных или междугородных разговоров. Пользователям ПК и гаджетов доступна антивирусная защита на два устройства. Бонусные баллы начисляются и за участие в опросах, и за активность в социальных сетях. Чем больше бонусов накоплено, тем выше статус участника программы, а, соответственно, и больше скидка на товары и услуги из каталога.

Стать участником программы лояльности «Бонус» может каждый клиент «Ростелекома», зарегистрированный в Едином личном кабинете. Нужно просто пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Акции».

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.