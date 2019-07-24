первыйцветной и #самыйбыстрый на фестивале «Архтояние»

МегаФон приглашает на ежегодный фестиваль Архстояние, который пройдет при поддержке оператора с 26 по 28 июля в парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.
«Архстояние» является уникальным и самым крупным фестивалем современного искусства и ландшафтного дизайна. Ежегодно арт-парк «Никола-Ленивец» посещают тысячи туристов из различных городов России и Европы.
В этом году парк пополниться новыми арт-объектами. Один из них, обновленная беседка-гостиная от МегаФона в которой расположится уютная лаунж-зона для отдыха и зарядки гаджетов. Также, на фестивале будет представлен арт-объект #первыйцветной совместно с МегаФоном. По задумке, в Арку Бернаскони будут встроены цветные витражи, что придаст объекту новую цветовую форму.
Для абонентов МегаФона будет организована бесплатная велопрогулка по парку. Благодаря онлайн–карте можно будет с легкостью с комфортом добраться до любой достопримечательности и насладиться красивыми природными ландшафтами и интереснейшими арт-работами российских и зарубежных архитекторов. На входной билет для абонентов оператора действует скидка 15%.
Трехдневная программа фестиваля обещает быть разнообразной: открытие новой экспериментальной экспозиции Николая Полисского – Угруан, премьера пяти современных опер, танцевальные и музыкальные площадки, а также интерактивные зоны и призы от МегаФона.
Для того чтобы участники фестиваля могли делиться своими впечатлениями в сети - выкладывать фото и видео, вести прямые трансляции, МегаФон обеспечил высокие скорости мобильного интернета на всей территории проведения фестиваля. На сегодняшний день оператор является лидером по скорости интернет доступа в регионе.
Следите за событиями фестиваля в сети по хэштегу #первыйцветной и #самыйбыстрый
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