Пусть память будет светлой

Лето – лучшее время для установки памятников: этому благоволит и погода, и наличие свободного времени. Многие планируют эти задачи именно на лето - и сталкиваются с множеством вопросов. Какой должна быть форма надгробия и цвет гранита? Какое изображение лучше: гравировка или портрет на эмали?
Поэтому руководство Похоронного дома «СТЕЛЛА» приняло решение собрать всю необходимую информацию о памятниках на едином сайте.
- Мы постарались учесть все моменты, которые вызывают растерянность у заказчиков, и ответить на все возникающие вопросы, - говорит директор «СТЕЛЛЫ» Елена ВАСИЛЬЕВА. – На сайте stella-pamatniki.ru
указаны образцы и все цветовые сочетания карельского гранита, который используется при изготовлении, можно ознакомиться с характеристиками камня. Фотографии всех макетов памятных стел собраны в четырёх больших разделах: прямоугольные, фигурные, семейные и эксклюзивные. Есть информация о том, как заказать памятник по собственному эскизу.
На новом сайте наглядно представлены образцы гравировки и эмалевых табличек, услугам художника, порядку заказа и установки стел. Посетители узнают о том, что при оформлении и благоустройстве захоронения выезд специалиста и замер производятся бесплатно. Если вопросы всё же останутся – их можно задать специалистам «СТЕЛЛЫ» в чате или по телефону.
- Всем, кто обращался к нам по поводу организации похорон, предоставляется скидка при заказе и установке памятников, люди часто обращаются к нам, - поясняет Елена Васильева. – Но мы решили, что информация о памятниках должна быть размещена отдельно от информации о погребении. Это другой этап, и мы хотим сделать его менее болезненным, чтобы память об усопшем была светлой.
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