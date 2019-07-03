Главная > Новости компаний

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

03.07.2019 15:25 0 89
МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Москва, 3 июля 2019 г. Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которым самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон. Средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest. Во всем мире разработанное компанией Ookla приложение SpeedTest® является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей мобильных операторов.

Результаты исследования Ookla® скорости передачи данных российскими операторами

Оператор

Скорость скачивания, Мбит/сек

Средняя скорость загрузки, Мбит/сек

МегаФон

27,31

11,88

МТС

16,97

7,93

Теле2

14,67

8,02

Билайн

14,51

8,06

Основано на анализе Ookla® данных Speedtest® за 1 и 2 квартал 2019 года

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 26 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.

Ookla® уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь  покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом. По данному показателю МегаФон также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 238 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны. В течение 2019 года число базовых станций связи стандарта LTE (4G) у МегаФона увеличилось на 12% до 98 111, интернет 4G/LTE сегодня доступен в 83 регионах России.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», - комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

«Мы рады представить самому широкому кругу наших клиентов связь лучшего качества и доступ в интернет на самых высоких скоростях и счастливы, что наши усилия по достоинству были оценены третий год подряд независимой международной компанией Ookla, - добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. - Добиться такого успеха и признания – не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы представляем сейчас и будем представлять в будущем. Обещаю, вся команда инфраструкты МегаФона и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки  позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи».

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest Intelligence®, является мировым лидером в области тестирования и анализа интернета. Сервис тестирования скоростей интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением №1 для тестирования скорости Интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли. Текущие данные представлены и основаны на анализе Ookla® данных Speedtest Intelligence® за 1 и 2 квартал 2019 года. Товарный знак Ookla используется по лицензии и перепечатаны с разрешения правообладателя.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Летом 2019 года компания продемонстрировала скорость в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 238 517 станций, из них 98 111 станций в стандарте LTE. К концу 1 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: мегафон
Народные новости
179 1
thunderguy
2036 2
mason
2973 10
dhgroup

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область

Для детей

чт 04 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 04 июля, 19:00
«Краски лета», студия эстрадной песни «Акцент»
Гостиные ряды
пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды

Кино

Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Человек-паук: Вдали от дома
История игрушек 4
Проклятие Аннабель 3
Блоги компаний

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

На море – за здоровьем и хорошим настроением

Дилер Ауди Q7 в Киеве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама