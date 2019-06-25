«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети.
«Задача нашего конкурса добрых дел — побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса — сделать мир и людей добрее. Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели», рассказал главный редактор детского издания «Классный журнала» Алексей Ходорыч.
Новый сезон конкурса уже объявлен. К участию приглашаются ребята в возрасте от 5 до 17 лет.
На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются.
Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях:
Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, десять призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, которые займут третье место, получат книги.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте www.classmag.ru/dobro2019, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019»). Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке:www.classmag.ru/news/20100313.
Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты — 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23 номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года.
Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре 2019 года.
«Ростелеком» поддерживает конкурс «Классно быть хорошим!» с 2014 года, когда при поддержке компании детский композитор Григорий Гладков написал гимн конкурса. «Ростелеком» и «Классный журнал» желают успехов участникам конкурса!
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: