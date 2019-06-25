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«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

25.06.2019 17:35 0 107
«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Шестой год подряд «Ростелеком» и «Классный журнал» проводят совместный конкурс добрых дел «Классно быть хорошим!».

На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети.

«Задача нашего конкурса добрых дел — побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса — сделать мир и людей добрее. Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели», рассказал главный редактор детского издания «Классный журнала» Алексей Ходорыч.

Новый сезон конкурса уже объявлен. К участию приглашаются ребята в возрасте от 5 до 17 лет.

На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются.

Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях:

  • «Подари возможность» — номинация для ребят, которые создают возможность чему-то научиться другим детям: ведут кружок, устраивают мастер-классы, занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
  • «Классное видео» — в номинации оценивается видеоработа;
  • «Классное оформление» — в номинации оценивается оформление рассказа о добром поступке, включая презентации;
  • «Классная история» — литературная номинация, где оценивается не только история, но и литературные достоинства истории;
  • «Лето добра» — в номинации оцениваются добрые дела, совершенные командой школьников за период летних каникул;
  • «Добрые дела вместе с родителями» — в номинации оцениваются добрые дела, осуществленные вместе с родителями;
  • «Улыбнитесь, волонтеры» — номинация для волонтеров;
  • «Не пройди мимо меня» — в номинации оцениваются истории о спасении животного;
  • «Журналисты добрых дел» — в номинации оцениваются работы детей, чья активная жизненная позиция, проявившаяся в публикации в СМИ или лично блоге, способствовала бы решению того или иного вопроса;
  • «Классный учитель» — оцениваются учителя, мотивировавшие учеников целых классов писать работы.

Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, десять призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, которые займут третье место, получат книги.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте www.classmag.ru/dobro2019, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019»). Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке:www.classmag.ru/news/20100313.

Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты — 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23 номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года.

Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре 2019 года.

 «Ростелеком» поддерживает конкурс «Классно быть хорошим!» с 2014 года, когда при поддержке компании детский композитор Григорий Гладков написал гимн конкурса. «Ростелеком» и «Классный журнал» желают успехов участникам конкурса! 


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