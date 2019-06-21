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ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

21.06.2019 10:51 0 89
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

Банк ВТБ стал основным расчетным банком для Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии». Все расчеты, в том числе пенсионные выплаты, будут проходить через ВТБ.

НПФ «Ренессанс пенсии» открыл в банке расчетный счет и счета пенсионных резервов, с целью проведения расчетов организован трехсторонний электронный документооборот при участии ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, выбранного в качестве контролирующей стороны. В рамках реализованного решения НПФ начал проводить расчетные операции с использованием классического интерфейса системы дистанционного банковского обслуживания банка ВТБ. При этом процесс подтверждения транзакций специализированным депозитарием происходит через модуль «Расчетный центр клиента» банка ВТБ, интегрированный с внутренней учетной системой специализированного депозитария.

Елена Горшкова, генеральный директор АО НПФ «Ренессанс пенсии», прокомментировала: «Мы ценим качество продуктов и услуг Группы ВТБ. Транзакционные решения ВТБ позволят нам оптимизировать операционные процессы, повышая при этом качество обслуживания наших клиентов. В перспективе планируем совместно с банком ВТБ реализовать решение, позволяющее осуществлять пенсионные выплаты по реестру платежей».  

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «Мы очень дорожим тем, что тысячи российских и международных компаний доверяют нам свои расчеты. Ежедневно банк обеспечивает своевременное и надежное исполнение сотен тысяч платежей своих корпоративных клиентов. В данном проекте, кроме осуществления расчетной функции, для АО НПФ «Ренессанс пенсии» реализован механизм полностью автоматизированного электронного документооборота с функцией контроля специализированным депозитарием за распоряжением средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Наше решение существенно снижает регуляторные риски для пенсионных фондов, сокращает расходы на обязательный контроль платежей и делает процесс выплат пенсий клиентам НПФ максимально быстрым».

Справка:

Негосударственный пенсионный фонд АО НПФ "Ренессанс пенсии" работает в России с 2002 года, с 2017 года входит в Группу Спутник. Основное направление деятельности НПФ – внедрение и сопровождение корпоративных пенсионных программ (негосударственное пенсионное обеспечение).

По состоянию на конец первого квартала 2019 года объем пенсионных резервов АО НПФ "Ренессанс пенсии" превысил 18 млрд рублей. По данному показателю Фонд занимает двенадцатое место в списке негосударственных пенсионных фондов России, осуществляющих услуги в области добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения.

Фонд разрабатывает, внедряет и администрирует корпоративные пенсионные программы для более чем 150 компаний и их работников. Число участников пенсионных программ по состоянию на конец первого квартала 2019 года составляет более 41 000 человек.

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий – инфраструктурная организация российского рынка ценных бумаг, осуществляющая полнофункциональный депозитарный и спецдепозитарный сервис. При оказании профессиональных услуг на рынке коллективных инвестиций ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий учитывает инвестиционные и технологические особенности каждого клиента, оказывая юридическую и информационную поддержку.

Среди клиентов ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий - Пенсионный фонд Российской Федерации, крупнейшие негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.


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