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Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

20.06.2019 10:49 0 100
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Калужской области увеличился на 2% и достиг 16,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 16,4 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель вырос за три месяца на 6%, до 12,9 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на  ипотечные кредиты – 6,8 млрд рублей (+5%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 5 млрд (+8%), автокредитования – 587 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц за год увеличился на 18 млн, до 11 млрд рублей.

За первые три месяца года Банк ВТБ в Калужской области выдал населению региона 1,6 млрд рублей заемных средств – на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину данной суммы составили выдачи кредитов наличными – 900 млн рублей (+43%). Объем продаж ипотечных кредитов по итогам квартала вырос на 27% до 625 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель в регионе составляет более 3,6 млрд рублей. Кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса за январь - март вырос на 18% и составил почти 2 млрд рублей. Основными отраслями, формирующими его, являются пищевая промышленность и сельское хозяйство (31%), торговля (22%), сфера строительства, недвижимости и строительных материалов (18%), химическая промышленность (12%) .

Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 5,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила:

 Мы продолжаем активно совершенствовать качество оказываемых услуг, внедрять новые продукты и сервисы, являясь для наших клиентов надежным финансовым партнером. Уверена, что это позволит нам существенно укрепить рыночные позиции банка в регионе.


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