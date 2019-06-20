ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна FiatChryslerAutomobilesна льготных условиях

ВТБ Лизинг и концерн FCA (FiatChryslerAutomobiles) приняли совместное участие в выставке RETAILWEEKEXPO, которая прошла в Москве в рамках «Недели Российского Ритейла». Компании представили обновленные модели автомобилеймеждународного концерна и предложили специальные условия по их приобретениюв лизинг.
В ходе RETAIL WEEK EXPOВТБ Лизинг и FCAанонсировали специальные условия на оформление коммерческих автомобилейFiatDucato, FiatDobloCargo и FiatDobloPanorama в лизинг. Эти модели можно приобрести со сниженной нагрузкой по лизинговым платежам (от 899 рублей в сутки), а такжедополнительно получить бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет.
Специальные условия распространяются и на приобретение премиальных моделей ChryslerPacifica и JeepGrandCherokee – с минимальным ежемесячным платежом и возможностью передачи автомобиля в субаренду третьим лицам.Клиенты могут воспользоваться предложениями ВТБ Лизинг и FCA до 31 июля 2019 года, обратившись в любой официальный дилерский центр Fiat Professional, Jeep или Chrysler.
«ВТБ Лизинг регулярно принимает участие вRETAILWEEKEXPOнаравне с другими крупнейшими компаниями и ритейлерами. В этом году нашим партнером стал концерн FiatChryslerAutomobiles, модели которого широко представлены в линейке легковых автомобилей ВТБ Лизинг. В рамкахRETAILWEEKEXPO мы предложили клиентам специальные условия на их приобретение, которые будут действовать до конца июля», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.
Справочно
«Неделя Российского Ритейла» – международный форум в сфере розничной торговли. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР).
Ежегодно в рамках форума проходит свыше 100 конференций, в которых принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти и управления потребительского рынка, ведущие ритейлеры, крупнейшие российские и международные поставщики, другие участники рынка. На выставке RETAIL WEEK EXPO демонстрируются передовые разработки и технологии в сфере ритейла.
Концерн FCA (FiatChryslerAutomobiles) является седьмым по величине автопроизводителем в мире. Группа выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep®, Fiat, FiatProfessional, AlfaRomeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar®.
Компания имеет представительства в 40 странах и реализует свои автомобили на 150 рынках.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
Реклама
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: