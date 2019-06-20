ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна FiatChryslerAutomobilesна льготных условиях

20.06.2019 10:48 107

​ВТБ Лизинг и концерн FCA (FiatChryslerAutomobiles) приняли совместное участие в выставке RETAILWEEKEXPO, которая прошла в Москве в рамках «Недели Российского Ритейла». Компании представили обновленные модели автомобилеймеждународного концерна и предложили специальные условия по их приобретениюв лизинг.

В ходе RETAIL WEEK EXPOВТБ Лизинг и FCAанонсировали специальные условия на оформление коммерческих автомобилейFiatDucato, FiatDobloCargo и FiatDobloPanorama в лизинг. Эти модели можно приобрести со сниженной нагрузкой по лизинговым платежам (от 899 рублей в сутки), а такжедополнительно получить бесплатное техническое обслуживание в течение двух лет.

Специальные условия распространяются и на приобретение премиальных моделей ChryslerPacifica и JeepGrandCherokee – с минимальным ежемесячным платежом и возможностью передачи автомобиля в субаренду третьим лицам.Клиенты могут воспользоваться предложениями ВТБ Лизинг и FCA до 31 июля 2019 года, обратившись в любой официальный дилерский центр Fiat Professional, Jeep или Chrysler.

«ВТБ Лизинг регулярно принимает участие вRETAILWEEKEXPOнаравне с другими крупнейшими компаниями и ритейлерами. В этом году нашим партнером стал концерн FiatChryslerAutomobiles, модели которого широко представлены в линейке легковых автомобилей ВТБ Лизинг. В рамкахRETAILWEEKEXPO мы предложили клиентам специальные условия на их приобретение, которые будут действовать до конца июля», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

Справочно

«Неделя Российского Ритейла» – международный форум в сфере розничной торговли. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Ежегодно в рамках форума проходит свыше 100 конференций, в которых принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти и управления потребительского рынка, ведущие ритейлеры, крупнейшие российские и международные поставщики, другие участники рынка. На выставке RETAIL WEEK EXPO демонстрируются передовые разработки и технологии в сфере ритейла.

Концерн FCA (FiatChryslerAutomobiles) является седьмым по величине автопроизводителем в мире. Группа выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep®, Fiat, FiatProfessional, AlfaRomeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar®.

Компания имеет представительства в 40 странах и реализует свои автомобили на 150 рынках.