Главная > Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

18.06.2019 17:07 0 102
Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

21 июня 2019 года в четырнадцатый раз в Калужской области пройдет выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля».

Организаторами выставки выступят «Агентство развития бизнеса», министерство сельского хозяйства Калужской области, «Калужский НИИСХ» и выставочная компания ООО «Центр».

Мероприятие проводится с 2006 года и является одной из крупнейших в ЦФО региональной демонстрационной площадкой современных технологий в растениеводстве и животноводстве, селекционных достижений в сельскохозяйственном производстве. Традиционно выставка-демонстрация пройдет под открытым небом на базе «Калужского научного исследовательского института сельского хозяйства» в селе Калужская Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» традиционно будет представлен на выставке. На выездной консультационной площадке участникам и гостям специалисты Россельхозбанка представят программы кредитования, открытия депозитов, РКО и других банковских услуг для сельхозтоваропроизводителей.

«Россельхозбанк» — постоянный участник подобных выставок. Большинство представленных на выставке «День поля-2019» образцов техники можно приобрести с помощью кредитов Банка. Сегодня в Калужской области действуют 12 дополнительных офисов Калужского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Это позволяет оперативно решать все вопросы, связанные с обеспечением сельхозпроизводителей заемными средствами», — прокомментировала директор филиала Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: россельхозбанк
Народные новости
42 0
Pushnoj
826 5
Piroman
1142 6
migrig

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 19 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 22 июня, 12:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 12:00
Кулинарное шоу: Битва Шефов
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

ср 19 июня, 10:00
Спектакль «Улыбка Судьбы»
Орион, КЗТА
пт 21 июня, 10:00
Спектакль «Два мастера»
Орион, КЗТА
ср 19 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
чт 20 июня, 10:30
"Улица полна неожиданностей"
Дом музыки

Концерты

ср 19 июня, 19:00
Студия современного искусства "ТОНУС-Арт". Нам 15 лет
Филармония
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
ср 19 июня, 19:00
Сергей Сувид
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки

Кино

Питомец Юрского периода
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди в черном: Интернэшнл 
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама