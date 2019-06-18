Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

18.06.2019 17:07 102

21 июня 2019 года в четырнадцатый раз в Калужской области пройдет выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля».

Организаторами выставки выступят «Агентство развития бизнеса», министерство сельского хозяйства Калужской области, «Калужский НИИСХ» и выставочная компания ООО «Центр».

Мероприятие проводится с 2006 года и является одной из крупнейших в ЦФО региональной демонстрационной площадкой современных технологий в растениеводстве и животноводстве, селекционных достижений в сельскохозяйственном производстве. Традиционно выставка-демонстрация пройдет под открытым небом на базе «Калужского научного исследовательского института сельского хозяйства» в селе Калужская Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» традиционно будет представлен на выставке. На выездной консультационной площадке участникам и гостям специалисты Россельхозбанка представят программы кредитования, открытия депозитов, РКО и других банковских услуг для сельхозтоваропроизводителей.

«Россельхозбанк» — постоянный участник подобных выставок. Большинство представленных на выставке «День поля-2019» образцов техники можно приобрести с помощью кредитов Банка. Сегодня в Калужской области действуют 12 дополнительных офисов Калужского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Это позволяет оперативно решать все вопросы, связанные с обеспечением сельхозпроизводителей заемными средствами», — прокомментировала директор филиала Маргарита Филатова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.