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«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля

17.06.2019 12:25 0 93
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля

«Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершающимся сроком перехода на онлайн-кассы. Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ФЗ-54), индивидуальные предприниматели должны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1 июля.

Цифровой провайдер предложил услугу «Онлайн-касса» с оборудованием от российского производителя. Кнопочное устройство с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев и годом обслуживания у оператора фискальных данных имеет ряд преимуществ. Это недорогое, простое и надежное оборудование. Например, его можно использовать в пути по плохим дорогам и на улице при низких температурах. Кнопочная касса имеет прочную крышку, которая не сломается при замене чековой ленты.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По желанию клиент может дополнить устройство сервисом Wi-Fi или 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома», терминалом для банковских карт и сканером штрих-кодов. Есть возможность добавлять и редактировать перечень товаров через сервисное программное обеспечение, которое обновляется бесплатно. Предусмотрен сервис интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Компания также предлагает услугу подключения эквайринга за 24 часа к расчетному счету клиента в любом банке».

Онлайн-кассу можно приобрести в рассрочку на год. За индивидуальными предпринимателями, которые работают по ЕНВД или на патенте, сохраняется право на налоговый вычет до 18 000 рублей при условии, что они запустят в работу и зарегистрируют в ФНС контрольно-кассовую технику до 1 июля. Те, кто не успеют это сделать, рискуют подпасть под санкции и остаться без налогового вычета.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» доступны в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,3 млн пользователей мобильной связи. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

В портфолио «Ростелекома» самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2019 года составила 78,7 млрд руб., OIBDA достигла 26,4 млрд руб. (33,5% от выручки), чистая прибыль – 5,6 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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