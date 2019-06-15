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Ростсельмаш на «Дне поля 2019»

15.06.2019 10:03 0 74
Ростсельмаш на «Дне поля 2019»

21 июня на территории Калужского научно-исследовательского и проектно-технологического института агропромышленного комплекса стартует крупномасштабное событие – инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля 2019»

В этом значимом для АПК региона событии принимает участие компания Ростсельмаш в лице официального представителя на территории Калужской области ООО Технический Центр «Агрит».

Ведущий российский производитель техники покажет на экспо-площадке широкий спектр выпускаемых машин и оборудования для села. На стенде компании аграрии и гости выставки смогут детально ознакомиться с популярными у сельхозтоваропроизводителей хозяйств моделями и новинками агромашин. На протяжении всего мероприятия представители Ростсельмаш будут подробно знакомить сельхозтоваропроизводителей с существующими финансовыми продуктами компании:

1. С индивидуальными предложениями по страхованию для покупателей техники производства Ростсельмаш от РСХБ-Страхование и «АльфаСтрахование».

2. С партнерскими программами кредитования от Россельхозбанка и Сбербанк России для клиентов Ростсельмаш, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям приобрести в кредит оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.

3. С уникальной лизинговой программой от производителя, позволяющей аграриям приобрести технику в максимально быстрый срок (сроки рассмотрения и принятия решения о финансировании – от 3 дней) на уникальных условиях и авансовым платежом от 10%.

В течение всей выставки на стенде Ростсельмаш запланирована серия встреч с партнерами, руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору линейки техники с учетом конкретных агротехнологических условий, и эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.

Место проведения: Калужская область, п. Воротынск, Калужский научно-исследовательский и проектно-технологический институт агропромышленного комплекса (КНИИПТИ АПК).

Дата и время официального открытия: 21 июня в 9:00.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3349 от 12.08.2015.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
АО СК «РСХБ-Страхование».  ЦБ РФ СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 23.10.2017, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.
AO «АльфаСтрахование». ЦБРФ СЛ № 2239 от 13.11.2017, СИ № 2239 от 13.11.2017, ОС № 2239 - 02 от 13.11.2017, ОС № 2239 - 03 от 13.11.2017, ОС № 2239 - 04 от 13.11.2017, ОС № 2239 - 05 от 13.11.2017, ПС № 2239 от 13.11.2017.
 

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Тэги: ростсельмаш агрит
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