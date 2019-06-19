Главная > Новости компаний

ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

19.06.2019 11:42 0 82
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

Банк ВТБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума представил новое приложение «Мой умный город», которое является незаменимым помощником в ежедневных делах для всех жителей мегаполиса. Приложение было разработано при активном участии департаментов Правительства Москвы, и первый релиз приложения уже доступен москвичам и гостям столицы.

В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал: информация по культурным мероприятиям, оценка транспортной ситуации, платежи за услуги ЖКХ, пополнение парковочного счета, оплата школьного питания, пополнение электронного кошелька карты «Тройка», голосования платформы «Активный гражданин», локальные сервисы программы «Мой район» и другие опции. Также реализована возможность оплаты с использованием ApplePay и внедрен «умный» чат-бот.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных продуктов Департамента транзакционного бизнеса, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов отметил: «Мой умный город» – это не только приложение, которое делает жизнь в мегаполисе удобнее, но и канал коммуникации города с жителями. Сегодня в приложении доступен базовый набор сервисов, но мы уже работаем над следующими релизами и новыми возможностями, такими как заказ столика в близлежащем ресторане, покупка билетов на культурные мероприятия, расписание и маршруты городского транспорта, просмотр свободных мест на парковках, поиск ближайших машин каршеринга, чат с жителями района и многое другое».

Приложение доступно для скачивания в AppStore:


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: втб
Народные новости
280 0
Владимир Ивкин
501 3
МалышкаКултышка
1442 6
Piroman

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 19 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 22 июня, 12:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 12:00
Кулинарное шоу: Битва Шефов
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

чт 20 июня, 10:00
Спектакль «Улыбка Судьбы»
Орион, КЗТА
пт 21 июня, 10:00
Спектакль «Два мастера»
Орион, КЗТА
чт 20 июня, 10:30
"Улица полна неожиданностей"
Дом музыки
чт 20 июня, 11:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол

Концерты

ср 19 июня, 19:00
Студия современного искусства "ТОНУС-Арт". Нам 15 лет
Филармония
чт 27 июня, 19:00
«По земле Калужской». Закрытие 74-го концертного сезона.
Филармония
ср 19 июня, 19:00
Сергей Сувид
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки

Кино

Питомец Юрского периода
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди в черном: Интернэшнл 
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Группа ВТБ и Правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о начале работ по проекту создания примыкания ЗСД к Витебскому проспекту

Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама